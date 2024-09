Domani il Torino affronta l’Empoli in Coppa: questo è un test importante per la difesa che contro il Verona ha pagato un paio di distrazioni

Il Torino si avvicina alla partita di Coppa Italia contro l’Empoli godendosi gli 11 punti raccolti nelle prime cinque partite di Serie A e, soprattutto, il primo posto in solitaria in classifica. Un primato che vorrebbe mantenere anche al termine del prossimo turno di campionato. Ma prima della partita contro la Lazio di domenica alle 12:30, domani sera c’è l’Empoli, in casa, in Coppa Italia alle ore 21:00. Partita tutt’altro che facile per gli uomini Vanoli contro quelli di D’Aversa: i toscani infatti, come i granata, non hanno ancora perso in campionato. Chi vince, agli ottavi giocherà in trasferta a Firenze. Quello contro l’Empoli sarà un test importante per la difesa del Torino. Dopo i due gol subiti a Verona, Vanoli aspetta risposte dal suo reparto che al Bentegodi ha pagato a caro prezzo alcune distrazioni: primo gol che si poteva evitare, ma ancora di più il secondo su errore di Masina. La difesa è un reparto che può migliorare ancora tanto.

Gli interpreti

Coco si è fatto male contro il Lecce. Nulla di grave e infatti è stato convocato, ma non ha giocato, contro il Verona. Vanoli potrebbe decidere di lasciarlo riposare, per essere pronto domenica in campionato. In tal caso, al centro della difesa confermato il cileno Maripan. Alla sua destra dovrebbe essere confermato Walukiewicz, che ha giocato molto bene al Bentegodi. Sulla sinistra, non c’è un’alternativa a Masina, che però non ne ha saltata una. Occhio quindi a Dembele, che potrebbe adattarsi. Difesa che quindi, potrebbe anche essere la stessa di Verona. Un occasione per rodare ancora meglio. Vojvoda è ancora out.

Le parole di Vanoli

Nelle prime 5 partite di campionato il Torino ha subito 5 gol: media di uno a partita. Ne ha fatti però 8. Dopo la partita contro il Verona, Vanoli aveva detto: “Stasera in parità numerica abbiamo fatto molto bene, in superiorità dopo il terzo gol siamo calati, poi alla fine possono succedere cose che non dovrebbero. Faccio i complimenti a questi ragazzi, vedo che hanno voglia di fare qualcosa di diverso”. Contento per le 3 reti degli attaccanti, ma dispiaciuto per i difensori che potevano fare meglio. Vanoli ha tutto il tempo per lavorare sulla difesa, in attesa anche del rientro di Perr Schuurs, ma si aspetta risposte importati già domani sera dalla partita contro l’Empoli.