Questa è la settimana di Nikola Vlasic. Il numero 10 del Toro torna finalmente a disposizione e col gruppo dopo mesi

Inizio di stagione peggiore non poteva esserci per Nikola Vlasic. In estate il giocatore ha preso il numero 10, lasciato libero da Radonjic ma non si è mai visto. Convocato per Euro 2024 dalla Croazia, ha lasciato la Germania per un infortunio muscolare. Già sul finire della scorsa stagione aveva avuto problemi di pubalgia che non hanno facilitato il suo recupero. Al Filadelfia si è allenato sempre a parte, ha saltato il ritiro di Pinzolo, la tournée in Francia e tutte le amichevoli estive. Ma questa è la sua settimana: finalmente Vlasic torna a disposizione e col gruppo. Contro l’Empoli in Coppa Italia, potrebbe già essere convocato. Vanoli lo considera al centro del progetto.

Quale ruolo?

Ovviamente Vlasic, ha saltato anche la partita in Coppa Italia e le prime cinque di campionato. Nonostante ciò, le cose sono andate molto bene. Adesso però, entra in gioco pure lui. Trequartista puro, deve trovare una nuova collocazione nel 3-5-2 di Vanoli. Vlasic in caso di necessità potrebbe giocare in attacco, come seconda punta, ma nell’idea di Vanoli sarà una delle due mezzali offensive e con i suoi inserimenti dovrà dare un grande contribuito alla squadra. Anche per l’attuale allenatore granata il croato è un giocatore fondamentale, così come lo è stato negli ultimi due anni con Juric in panchina.

Un investimento importante

Juric è sempre stato innamorato di questo giocatore. Classe 1997, dopo un anno in prestito dal West Ham, il Toro lo ha comprato per ben 10,60 milioni di euro. Un investimento molto importante. Alti e bassi per lui da quando è al Torino. Vanoli ha il compito di rilanciarlo. C’è spazio anche per lui in questo Toro e il croato deve dimostrare il suo valore, già in parte espresso. Sulla sua professionalità e sulla dedizione al lavoro non ci sono mai stati dubbi. Ma la continuità è spesso mancata. Contratto in scadenza nel 2027, con opzione di rinnovo annuale: il tempo è dalla sua parte.