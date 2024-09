Il tecnico del Torino ha commentato in conferenza stampa il match chiusosi con un successo per 2-3 ai danni del Verona

Paolo Vanoli si è presentato nella sala stampa dello stadio Bentegodi per rispondere alle domande inerenti al match di questa sera, 20 settembre 2024, contro il Verona in cui i granata sono riusciti a strappare un successo esterno per 2-3 e che, per una notte, vale la vetta solitaria. Così a Dazn: “Siamo all’inizio del campionato, l’allenatore deve dare equilibrio. Stasera in parità numerica abbiamo fatto molto bene, in superiorità dopo il terzo gol siamo calati, poi alla fine possono succedere cose che non dovrebbero. Faccio i complimenti a questi ragazzi, vedo che hanno voglia di fare qualcosa di diverso”.

Sulle fasce: “Questa squadra ha cambiato sistema, idee, normale che alcuni meccanismi si debbano trovare, soprattutto quello che io cerco dalle mezzale. Dobbiamo avere continuità”. Sulle punte: “Ho la fortuna di avere quattro attaccanti forti, bravi, a me piace giocare con le due punte e ho la possibilità di alternarli, sono stati bravissimi loro. Sanabria ha la qualità da rifinitore, ci aiuta a collegare col centrocampo, Karamoh attacca più la profondità”. Sugli obiettivi e l’europa. “Noi giochiamo per i tifosi, devono sognare, noi dobbiamo lavorare, stare con i piedi per terra, abbiamo un’altra partita importante, una squadra come il Toro deve pensare anche alla Coppa Italia”.

Vanoli in conferenza stampa

Toro dominante, che si toglie la soddisfazione della vetta…

“In un processo ho sempre detto che ci sono alti e bassi. Con il Lecce prestazione sottotono, oggi mi è piaciuta questa squadra soprattutto in superiorità numerica. Questi ragazzi ci sono, non guardo la classifica, guardo a questa crescita. Ho sempre detto che questi ragazzi anche quando sbagliano vogliono provare qualcosa. Ora proviamo ad andare avanti in Coppa Italia”.

Verona e il Verona.

“Qui ho messo le radici. Questo lavoro, quando poi c’è il fischio iniziale è sempre una battaglia. Faccio i complimenti al Verona. Hanno fatto meglio in inferiorità numerica .Li ho visti vivi e possono fare bene”

“Paura no. La mia paura è quando succede che vai in vantaggio, sbagli il rigore e tutto, cala l’attenzione e si vede. Dobbiamo essere più bravi. Questa partita anche sull’1-3 non è stata mai chiusa. Ho messo una punta nel finale per tenere palla, e abbiamo preso gol”.

Come si prepara l’impegno di Coppa Italia?

“Abbiamo testa sull’Empoli. Dobbiamo guardare l’obiettivo della coppa. Ho detto ai ragazzi di concentrarci per recuperare tutte le forze. Sarà una partita che ruberà molte energie”

Su Ricci?

“Samuele vuole diventare un giocatore importante e sono contento di averlo con noi”.

Erano 47 anni che il Toro non si trovava primo in classifica…

“Non ero alle stelle quando abbiamo fatto quelle due prestazioni con Milan e Atalanta. Sono contento perché è un premio anche per i nostri tifosi. Noi dobbiamo essere equilibrati perché c’è un’altra partita. Mi è piaciuto Tameze ad attaccare gli spazi. Sanabria a fare raccordo con il centrocampo”.