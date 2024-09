Il tecnico del Verona ha commentato in conferenza stampa la partita conquistata dal Torino col risultato di 2-3

Paolo Zanetti, si è presentato nella sala stampa dello Stadio Bentegodi per commentare il match conclusosi con una vittoria del Torino ai danni del suo Hellas Verona, al secondo scivolone consecutivo dopo quello con la Lazio. Un gara, quella di questa sera, sicuramente influenzata dall’espulsione dei primi minuti di gioco di Dawidowicz: “Io devo essere coerente con quello che dico ai miei giocatori. Vinciamo, perdiamo insieme ma la responsabilità è mia. Non mi sentirete mai colpevolizzare un singolo. Certo, era un episodio da evitare. La squadra ha comunque dimostrato di avere dei valori, di avere coraggio, sfrontatezza, libertà mentale. In alcune situazioni però abbiamo sbagliato, ma adesso mi interessa che la squadra si compatti subito e diventi ancora più squadra. Sono un po’ arrabbiato ma anche dispiaciuto. Dawidowicz era distrutto in spogliatoio – continua Zanetti – trovare dei perché è difficile. Probabilmente lo troverà dentro di sé. Devo trovare la chiave giusta per far sì che certe cose non accadano più”.

Zanetti su Vanoli

Vanoli e il Toro? “Contraccambio i complimenti. Toro in testa alla classifica. Conosco bene Vanoli, su alcune cose siamo simili caratterialmente. Toro gioca calcio veloce, intenso, dinamico. Ha valori importante, può fare un grande campionato. Questo sogno dell’Europa probabilmente con Vanoli potrebbe anche accadere”