Il classe 2005 della Primavera ha esordito a Verona: per Njie è il debutto in Serie A, una serata da ricordare

Ha sfiorato l’esordio a San Siro, bloccato dall’infortunio di Lazaro e da una girandola di cambi che non ha portato fortuna al Torino. Ieri, per Njie, si sono però spalancate le porte della Serie A. Nel recupero della sfida al Verona Vanoli ha deciso di regalare all’attaccante classe 2005 la gioia del debutto nella massima serie. “Sono davvero grato e contento di aver esordito. Ringrazio il mister e lo staff per aver creduto in me, continuerò a lavorare”, ha spiegato il calciatore, alle spalle due anni di Primavera e aggregato alla Prima squadra già questa estate. “Sono pronto a lavorare e ad aiutare il Toro per quel che posso e dimostrare a tutti chi sono e cosa posso fare, le mie qualità”, gli obiettivi di Njie per la stagione appena cominciata.