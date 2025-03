Le parole di Marco Baroni, allenatore della Lazio, al termine della sfida pareggiata 1-1 contro il Torino all’Olimpico

Si è chiusa la 30ª giornata di Serie A, con una buona prestazione del Torino. I granata sono usciti dallo stadio Olimpico strappando un punto alla Lazio, grazie al gol nel finale di Gineitis. Al termine della sfida, Marco Baroni ha parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Baroni

“La squadra voleva chiaramente vincere, se non la si chiude non si deve nemmeno prendere gol. Ci vuole maggiore attenzione e determinazione, ma anche più corsa. Oggi siamo dispiaciuti, però la squadra ha fatto comunque una buona gara: ripartiamo da questo. Ci dispiace per il risultato. Non mi piace parlare degli assenti perché non voglio trovare alibi, abbiamo trovato le occasioni per fare tanti gol ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo eliminare disattenzioni come quelle che ci hanno portato al gol preso. Le rotazioni le abbiamo sempre fatte e le continueremo a fare. Ora abbiamo partite ravvicinate, in cui serviranno tutti e lo sappiamo, ci sarà spazio per tutti. Dobbiamo riprendere il nostro ritmo, sappiamo che in questo momento ci mancano dei punti. La squadra deve rimanere centrata perché abbiamo troppe partite importanti per abbassare la testa”.