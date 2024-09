Il centrocampista ha parlato in conferenza stampa nel post partita di Verona-Torino

Al termine di Verona-Torino si è presentato in conferenza stampa Samuele Ricci, che ha così espresso le sue sensazioni dopo il successo per 2-3.

Momento magico

“Sono contentissimo per la vittoria, serviva per dare continuità. Venivamo da una prestazione non bellissima con il Lecce. Non scontata la vittoria di oggi. Siamo stati bravi a trovare il gol subito. Se non lo trovi si può anche complicare e poi anche nella gestione della partita”.

Cosa vi ha dato Vanoli?

“Cerca di farci migliorare sotto il punto di vista della mentalità. A grandi livelli il particolare fa la differenza. Si sofferma su queste cose e penso sia una cosa importantissima. Crescere sotto il punto di vista della mentalità non è facile”.

Entusiasmo come si ferma? Quanto ti senti cresciuto e qual è stato il tuo punto di svolta?

“L’entusiasmo non si deve fermare . Sotto il mio punto di vista penso di essere cresciuto con il lavoro. Devo fare però un po’ di strada, anche nel ruolo di play. Sicuramente devo cercarlo di fare nel migliore dei modi”.

In queste partite in passato avreste rischiato anche di non riuscire a gestire il vantaggio, di farsi prendere dalle emozioni

“Ci è capitato di poter perdere partite all’ultimo minuto. Ora i risultati che stanno arrivando non sono scontati, anche in giornate in cui non siamo molto presenti fisicamente e mentalmente. Però non le perdiamo e penso sia una cosa importante. Penso sia lo scalino da fare per diventare una grande squadra”

Europa?

“Stanno arrivando risultati, al seguito anche di prestazioni importanti. L’obiettivo è di migliorarci tutti singolarmente per darci il 110%. Penseremo poi a un obiettivo comune”.