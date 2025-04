Le possibili scelte di Zanetti per la sfida tra Torino e Verona, in programma allo Stadio Olimpico oggi alle 15.00

Meno di una settimana il pareggio esterno contro la Lazio, e il Torino si prepara a rientrare in campo. Quando mancano 8 giornate alla fine del campionato, i granata ospitano il Verona allo Stadio Olimpico Grande Torino, per una sfida dal sapore glorioso. Da un lato la squadra di Vanoli non ha più chiari obiettivi ma vuole ottenere più punti possibili per non avere alcun tipo di rimpianto alla fine del campionato, mentre dall’altro i gialloblù hanno bisogno di vincere per staccare definitivamente le concorrenti per la salvezza. È per questo che, al netto delle defezioni, Paolo Zanetti schiererà ovviamente il miglior undici possibile.

Le possibili scelte di Zanetti

Vera e propria emergenza in casa Verona, soprattutto per quanto riguarda il centrocampo. Paolo Zanetti schiera i suoi ancora con un 3-4-2-1, che vede il solito Montipò difendere la porta. Davanti a lui una difesa nel segno della linea verde, con Ghilardi e Valentini che affiancheranno Coppola. Gli esterni saranno Tchatchoua e Bradaric, con Duda in mezzo al campo insieme a Dawidowicz, che verrà avanzato proprio a causa delle tante assenze. Sulla trequarti ci sarà Bernede, alle spalle del tandem d’attacco formato da Mosquera e Sarr.

La probabile formazione del Verona

Probabile formazione Verona (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Duda, Dawidowicz, Bradaric; Bernede; Mosquera, Sarr. A disposizione: Berardi, Perilli, Oyegoke, Faraoni, Ghilardi, Lambourde, Lazovic, Rocha Livramento, Frese, Okou, Slotsager, Kastanos, Niasse, Bernede, Luan Patrick, Ajayi, Cissè. All. Paolo Zanetti

Squalificati: –

Indisponibili: Harroui, Niasse, Faraoni, Suslov, Tengstedt