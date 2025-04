Le possibili scelte di Paolo Vanoli per la sfida tra Torino e Verona, in programma domani pomeriggio alle 15.00

8 finali al termine di questo campionato, a cui il Torino ha ormai poco da chiedere. I granata, ben lontani dalla zona rossa e allo stesso modo anche dalle posizioni che mettono in palio l’Europa, hanno comunque l’obiettivo di terminare in crescendo la stagione anche per proiettarsi con positività al prossimo anno, oltre che per valorizzare i giocatori presenti in rosa. Si riparte dal Verona, che domani alle ore 15.00 farà visita allo Stadio Olimpico Grande Torino alla ricerca di punti salvezza.

Le possibili scelte di Vanoli

Ancora una volta Vanoli è intento a schierare una formazione nel segno della continuità, cambiando solo una pedina rispetto a quanto visto all’Olimpico di Roma. In porta nel solito 4-2-3-1 ci sarà ovviamente Milinkovic-Savic, mentre i terzini saranno ancora Walukiewicz e Biraghi. Sui centrali confermati Maripan e Coco, che stanno trovando sempre di più un’intesa migliore. In cabina di regia i titolarissimi Casadei e Ricci, con Gineitis che sostituirà numericamente Lazaro schierandosi da jolly offensivo. Questo significa che sulla trequarti staranno Elmas e Vlasic, quest’ultimo un po’ più sopstato verso destra rispetto al solito. Tutti alle spalle di Adams, inamovibile lì in attacco.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Casadei, Ricci; Vlasic, Gineitis, Elmas; Adams. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Dembelé, Masina, Pedersen, Borna Sosa, Ilic, Linetty, Tameze, Karamoh, Gabellini, Sanabria. All. Vanoli

Squalificati: –

Infortunati: Schuurs, Zapata, Njie, Ilkhan, Salama, Lazaro