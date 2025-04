I convocati di Paolo Vanoli e Paolo Zanetti in vista della 31^ giornata di Serie A tra Torino ed Hellas Verona

Domenica 6 aprile alle ore 15.00, Torino e Verona scendono in campo nella 31a giornata di Serie A. Le due squadre sono alla ricerca dei 3 punti per inseguire gli obiettivi stagionali. I granata, esclusi i lunghi infortuni come quello di Zapata, sono a ranghi quasi completi, manca però Lazaro. Il Verona, invece, deve fare i conti con alcune assenze dell’ultimo minuto. Tra queste spicca il nome di Tengsted. Il miglior marcatore gialloblù ha accusato un nuovo problema muscolare e non prenderà parte alla trasferta di Torino.

I convocati di Vanoli

Come annunciato da Vanoli in conferenza stampa, tra i convocati non c’è Lazaro. C’è invece il Primavera Gabellini. Ecco i convocati del Torino:

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Biraghi, Coco, Dembelé, Maripan, Masina, Pedersen, Sosa, Walukiewicz

Centrocampisti: Casadei, Elmas, Gineitis, Ilic, Linetty, Ricci, Tameze, Vlasic

Attaccanti: Adams, Gabellini, Karamoh, Sanabria

I convocati di Zanetti

Paolo Zanetti deve fare a meno di Serdar, Suslov e Tengstedt. Ecco i calciatori convocati dal tecnico dl Verona:

Portieri: Montipò, Berardi, Perilli

Difensori: Oyegoke, Frese, Daniliuc, Valentini, Bradaric, Slotsager, Dawidowicz, Patrick, Tchatchoua, Coppola, Ghilardi

Centrocampisti: Lazovic, Kastanos, Bernede, Duda, Cisse

Attaccanti: Lambourde, Sarr, Livramento, Mosquera, Ajayi.