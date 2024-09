Alla vigilia della sfida di Coppa Italia tra Torino ed Empoli, l’allenatore degli azzurri Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa

È la vigilia di Torino-Empoli, partita già decisiva per il percorso in Coppa Italia dei granata. Per una notte vanno tolti gli occhi dal primato in classifica in Serie A, per pensare proprio alla sfida contro i toscani, reduci da un grande inizio di campionato. A un giorno dalla partita, l’allenatore degli azzurri Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa: “Il Torino sta facendo cose straordinarie come noi. Non siamo paragonabili a loro, ma a me interessa che la squadra non perda il suo DNA che ci sta permettendo di fare cose importanti. Bisogna ragionare sul Toro, che è una squadra forte e che ha fatto investimenti importanti. Noi non dobbiamo distoglierci dalla nostra realtà“.

Le parole di D’Aversa

“Le scelte che farò domani le avrei fatte a prescindere, non dipendono dalla prossima partita. Ci sarà bisogno di tutti, io devo vedere chi è pronto. Qualcuno avrà delle difficoltà ma le difficoltà si affrontano nel percorso. Cancelliamo quello che si è fatto oggi e pensiamo che affronteremo una partita difficilissima, contro la squadra prima in campionato. Ma è una partita gratificante“.