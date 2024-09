Le possibili scelte di Roberto D’Aversa in vista dei sedicesimi di finale di Coppa Italia: Pellegri è pronto a partire dal 1′

La stagione del Torino è iniziata alla grande, con 4 vittorie e 2 pareggi in 6 partite, ma bisogna mantenere i piedi per terra. Ormai ogni occasione è buona per accrescere ancor di più l’entusiasmo, e la partita di Coppa Italia di questa sera contro l’Empoli non è da meno. I toscani sono reduci da un grande inizio di campionato e, insieme a granata e alla Juventus, sono tra le squadre imbattute in stagione. Servirà dunque il grande Toro di questa prima parte di campionato per fare risultato, senza sottovalutare la partita.

Pochi cambi per D’Aversa

Turnover, ma non troppo per Roberto D’Aversa, che sa che raggiungere gli ottavi di finale di Coppa Italia sarebbe un gran risultato per una piazza come Empoli. Pochi cambi dunque, ma mirati: in porta non ci sarà Vasquez, MVP delle ultime due sfide degli azzurri, bensì Brancolini. La difesa è quella titolare, con Ismajli in mezzo e Goglichidze e Viti a fare da braccetti. Il 3-4-2-1 si compone poi con De Sciglio – alla prima da titolare – e Pezzella sulle fasce, mentre Grassi e Haas saranno i mediani. Dalla trequarti in su tanti gol nelle gambe, con Solbakken, Esposito e l’ex della partita Pellegri. Parte fuori Colombo dopo il gol a Cagliari, così come Gyasi. Tanti gli assenti, tra cui Sazonov.

La probabile formazione dell’Empoli

Probabile formazione Empoli (3-4-2-1): Brancolini; Goglichidze, Ismajli, Viti; De Sciglio, Haas, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Pellegri. A disposizione: Vasquez, Seghetti, Marianucci, Cacace, Sambia, Grassi, Henderson, Anjorin, Gyasi, Ekong, Colombo. All. D’Aversa

Squalificati: –

Indisponibili: Perisan, Sazonov, Ebuehi, Fazzini, Maleh, Zurkowski