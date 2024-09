Probabile formazione Torino / Per Coco si deciderà all’ultimo ma Vanoli dovrebbe riconfermare la difesa vista con l’Empoli

Vincere e ottenere la qualificazione agli ottavi di finale contro la Fiorentina: è questo l’obiettivo del Torino domani sera in Coppa Italia contro l’Empoli, motivo per il quale Paolo Vanoli non opterà per un turnover selvaggio. Qualche cambiamento nell’undici iniziale granata ci sarà, anche per far rifiatare qualche giocatore e dare un po’ di spazio a chi finora ne ha avuto di meno.

Maripan al centro della difesa

Vanja Milinkovic-Savic sarà regolarmente tra i pali così come non dovrebbero invece esserci cambiamenti nella difesa a tre rispetto all’ultima partita anche se, proprio come avvenuto a Verona, si deciderà all’ultimo per quel che riguarda Saul Coco. Considerata la buona prova disputata da Guillermo Maripan, Vanoli sembrerebbe comunque orientato a confermare il cileno al centro della linea a tre, così da concedere ancora un po’ di riposo a Coco che potrà tornare nella gara contro la Lazio. Confermato anche Adam Masina sulla sinistra, mentre sulla destra il ballottaggio è tra Sebastian Walukiewicz e Alì Dembelé, con il polacco favorito sul francese.

Staffette tra gli attaccanti

Passando al centrocampo, una novità sarà Marcus Pedersen, che tornerà ad agiare sulla fascia destra mentre Valentino Lazaro contende a Borna Sosa il posto da titolare a sinistra (possibile stafferà tra i due a partita in corso). Si rivedrà dal primo minuto Karol Linetty, che agirà davanti alla difesa con Adrien Tameze e Gvidas Gineitis ai suoi lati (Samuele Ricci e Ivan Ilic dovrebbero iniziare dalla panchina). Andrà al massimo in panchina Nikola Vlasic, con Vanoli che spera di averlo al meglio per la partita di domenica contro la Lazio. Per quel che riguarda l’attacco, potrebbe avere una chance dal primo minuto Yann Karamoh mentre al suo fianco potrebbe essere riconfermato Duvan Zapata. Sono previste comunque delle rotazioni tra le varie punte, con Antonio Sanabria e Ché Adams che dovrebbero comunque avere spazio a partita in corso.

La probabile formazione del Torino

Probabile formazione Torino (3-5-2):Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Sosa; Karamoh, Zapata. A disp. Milinkovic-Savic, Donnarumma, Coco, Bianay Balcot, Dembelé, Lazaro, Ricci, Ilic, Ciammaglichella, Vlasic, Njie, Sanabria, Adams. All. Vanoli

Squalificati: nessuno

Indisponibili: Savva, Schuurs, Vojvoda.