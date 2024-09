I convocati di Paolo Vanoli e Roberto D’Aversa per Torino-Empoli di Coppa Italia: la partita vale l’accesso agli ottavi

Dopo la vittoria di Verona, c’è la Coppa Italia per il Torino di Vanoli. Martedì 24 settembre, alle ore 21:00, si gioca Torino-Empoli. In Serie A, la squadra di D’Aversa sta facendo bene come il Toro. Chi vince, passa agli ottavi di finale e affronterà la Fiorentina in trasferta. Di seguito, i convocati delle due squadre.

I convocati di Vanoli

Sono 23 i convocati di Paolo Vanoli. Manca ovviamente ancora Schuurs, mentre è rientrato Vojvoda dopo il problema muscolare.

Portieri: Donnarumma, Milinkovic-Savic, Paleari

Difensori: Bianay Balcot, Coco, Maripan, Masina, Vojvoda, Walukiewicz

Centrocampisti: Ciammaglichella, Dembelé, Gineitis, Ilic, Lazaro, Linetty, Pedersen, Ricci, Sosa, Tameze

Attaccanti: Adams, Karamoh, Njie, Sanabria, Zapata

I convocati di D’Aversa

In attesa di comunicazione