Le ultime dallo Stadio Olimpico Grande Torino in vista di Torino-Empoli: nel Torino riposano Ricci, Ilic e Zapata

Manca sempre meno a Torino-Empoli di Coppa Italia. Manca un’ora al fischio d’inizio. Torino che fa riposare Ricci, Ilic e Zapata. In attacco la coppia è formata da Ché Adams e Yann Karamoh. In difesa torna Coco titolare, confermato Milinkovic-Savic in porta. Sulla destra, seconda da titolare dopo Lecce di Pedersen. Di seguito, le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Karamoh, Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Bianay Balcot, Dembelé, Vojvoda, Sosa, Ricci, Ilic, Ciammaglichella, Njie, Sanabria, Zapata. All.Vanoli

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Sambia, Haas, Henderson, Cacace; Konate, Ekong; Pellegri. A disp. Vasquez, Brancolini, Ismajli, Viti, Goglichidze, Grassi, Pezzella, Anjorin, Gyasi, Esposito, Solbakken, Colombo. All. D’Aversa