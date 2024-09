Davide Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Empoli: “Siamo contenti, ma è ancora lunga. Vanoli ha voglia di vincere”

Davide Vagnati, ha parlato poco prima dell’inizio di Torino-Empoli: “Lasciamo stare il primo posto. Si tratta di una cosa importante e bella, la strada è quella giusta ma dobbiamo pensare a questa sera che è una partita importante. Dobbiamo cercare di andare avanti il più possibile, ci teniamo molto a questa competizione. Abbiamo dalla nostra parte un presidente importante, alla fine ci fa lavorare ed è importante per noi essere pronti quando ci sono occasioni importanti sul mercato. Anche di giocatori che magari vogliono andare via, noi a malincuore dobbiamo essere pronti a coglierle. Importante mettere i giocatori giusti per il progetto tecnico. Scelta di Vanoli fatta pagando la clausola, ci credevamo fortemente. Abbiamo fatto dei ragionamenti e abbiamo pensato che fosse la persona giusta, prima del tecnico: grande temperamento. Volevamo continuare su una scia intensa e di voglia di allenarsi in un certo modo. Poi Paolo ha voglia e fame di vincere, come tutti noi. Dobbiamo cercare di continuare su questa strada, senza fare voli pindarici. Con calma, pensiamo a stasera poi all’allenamento di domani per la partita di domenica. Continuiamo col caschetto, come dico sempre, lavorando. Quando facciamo gli acquisti, siamo convinti che siano quelli giusti. Poi dopo il campo ci da la controprova, se è giusto o sbagliato. Coco investimento importante, poi con lo sforzo del presidente abbiamo investito 15 milioni. Eravamo convinti che fosse quello giusto: non è facile adesso trovare difensori forti. Poi abbiamo un bravo allenatore, che lavora bene tutti i giorni con i ragazzi. Siamo contenti, ma è ancora lunga. Affronteremo anche momenti difficili”