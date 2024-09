Torino-Empoli, la diretta della partita di Coppa Italia 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Coppa Italia: Torino-Empoli. Questa partita vale per i sedicesimi di finale: chi vince passa agli ottavi e affronta la Fiorentina. In caso di parità, subito rigori. Calcio d’inizio alle ore 21:00 allo Stadio Olimpico Grande Torino. Partita che promette spettacolo: entrambe le squadre sono ancora imbattute in Serie A dopo 5 turni. Segui la diretta della partita Torino-Empoli su Toro.it.

Coppa Italia, Torino-Empoli: la diretta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI TORINO-EMPOLI DI COPPA ITALIA

1′ Si parte! Muove palla l’Empoli

PRIMO TEMPO

Calcio d’inizio alle ore 21:00

Coppa Italia, Torino-Empoli 0-0: il tabellino

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Karamoh, Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Bianay Balcot, Dembelé, Vojvoda, Sosa, Ricci, Ilic, Ciammaglichella, Njie, Sanabria, Zapata. All.Vanoli.

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Sambia, Haas, Henderson, Cacace; Konate, Ekong; Pellegri. A disp.: Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Pezzella, Grassi, Anjorin, Gyasi, Solbakken, Viti, Colombo, Popov, Esposito. All.: D’Aversa.

Coppa Italia, Torino-Empoli: il prepartita in diretta

Ore 20.46 Rientrano anche gli ultimi giocatori dell’Empoli. fra poco l’annuncio delle formazioni e il calcio d’inizio della sfida tra le squadre di Vanoli e D’Aversa. Nel frattempo una cinquantina i tifosi dell’Empoli che seguiranno la squadra dal loro settore.

Ore 20.43 Il Torino rientra negli spogliatoi, qualche minuto in più se lo prende invece l’Empoli, con alcuni dei suoi calciatori che sono ancora in campo

Ore 20.20 Ecco ora in campo le due squadre. Il Toro va a scaldarsi sotto la Curva Maratona, nella metà campo opposta invece la squadra toscana. Riscaldamento anche per l’arbitro Ghersini e gli assistenti.

Ore 20.05 Portieri in campo per il riscaldamento mentre i tifosi occupano i vari settori. La Maratona è ancora semivuota, una decina i tifosi che occupano il settore ospiti

Ore 19.50 Le due squadre sono arrivate allo stadio. Dopo la classica ricognizione ora i calciatori sono rientrati negli spogliatoi. Fra pochi minuti toccherà ai portieri scendere in campo per il riscaldamento.

Ore 19:00 Due ore al calcio d’inizio di Torino-Empoli in Coppa Italia. A breve, in zona stadio sono attesi i pullman delle due squadre. Poi ci sarà il consueto riscaldamento prepartita allo Stadio Olimpico Grande Torino, ultimo step prima del calcio d’inizio della sfida che mette in palio gli ottavi di finale della competizione.

Coppa Italia, Torino-Empoli: le formazioni ufficiali

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Karamoh, Adams. A disp. Paleari, Donnarumma, Masina, Bianay Balcot, Dembelé, Vojvoda, Sosa, Ricci, Ilic, Ciammaglichella, Njie, Sanabria, Zapata. All.Vanoli

Empoli (3-4-2-1): Seghetti; De Sciglio, Marianucci, Tosto; Sambia, Haas, Henderson, Cacace; Konate, Ekong; Pellegri. A disp.: Vasquez, Brancolini, Goglichidze, Pezzella, Grassi, Anjorin, Gyasi, Solbakken, Viti, Colombo, Popov, Esposito. All.: D’Aversa

Coppa Italia, Torino-Empoli: dove vedere la partita in TV e streaming

Mediaset ha i diritti per le partite di Coppa Italia. La partita Torino-Empoli sarà visibile in chiaro sul canale 6, Italia Uno.