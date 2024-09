Sintesi e commento dei primi 45′ di Torino-Empoli, sfida valida per i sedicesimi di Coppa Italia: la decide Ekong

Per la sfida di Coppa Italia, Vanoli si affida ad un leggero turnover, sperimentando la difesa con il rientrante Coco (dirottato da braccetto di sinistra, al posto di Masina) a cui si affiancano Maripan – centrale – e Walukiewicz. In mezzo invece partono dalla panchina Ricci e Ilic, davanti in coppia con Adams c’è Karamoh. Per il primo tiro della partita bisogna aspettare il 24′, quando Gineitis ci prova dalla lunga distanza, ma il suo mancino finisce seppur di poco fuori. Il risultato cambia al 30′: bella azione degli ospiti con Haas che crossa per Ekong il quale porta avanti l’Empoli, anticipando di testa Walukiewicz e sorprendendo il portiere granata. La partita riprende e nell’azione successiva c’è un intervento di Seghetti su Adams: l’arbitro ben posizionato lascia proseguire ed effettivamente il replay chiarisce che è lo scozzese a cercare il contatto. Vanoli si sbraccia dalla panchina ma la reazione del Toro praticamente non c’è: pur facendo tanto possesso i granata non riescono a sorprendere i toscani.