L’ex Primavera entra nella ripresa e dà verve alla manovra granata, la difesa è poco lucida, sulla fascia la prestazione del norvegese è da dimenticare

MILINKOVIC-SAVIC 5.5: ad inizio ripresa mette una pezza al mezzo pasticcio di Lazaro anche se non trattiene concedendo un angolo evitabile, sui gol non ha grosse responsabilità.

WALUKIEWICZ 4.5: si fa anticipare da Ekong in occasione della rete dell’Empoli, delle sue apparizioni in granata questa è decisamente la peggiore (st 1′ SOSA 6: gioca la metà di gara certamente più vivace dei granata, dietro dimostra di essere almeno sul pezzo)

MARIPAN 5.5: confermato al centro della difesa, guida una retroguardia ballerina e non brilla, concedendo più del dovuto

COCO 5.5: rientra in una posizione diversa e soprattutto in una partita in cui la retroguardia granata non è proprio in serata, come si vede anche dal gol subito nel primo tempo. E anche lui, sempre tra i migliori, non è ai suoi livelli (st 42′ DEMBELE’ 5.5: poco reattivo)

PEDERSEN 4.5: non è diverso il giudizio rispetto alle ultime uscite. Se non è una questione fisica allora viene il dubbio (più d’uno) che semplicemente non sia ancora all’altezza degli altri

TAMEZE 5.5: meglio quando va a dare una mano alla difesa, di inserimenti o spunti praticamente non se ne vedono (st 16′ RICCI 6.5: si alza la qualità del Toro col suo ingresso, aumentano i palloni ben giocati, come quello che il centrocampista crossa e che alla fine Adams insacca)

LINETTY 5: non gira il polacco e non gira nemmeno il centrocampo granata del primo tempo. Lo aiuta certamente l’ingresso di Ricci nella ripresa ma resta la sensazione di un giocatore meno lucido del solito. Sul gol del 2-1 fa fare a Solbakken quello che vuole.

GINEITIS 5: ha la grande occasione di giocare per la prima volta dall’inizio. Sua l’unica conclusione granata nel primo tempo, un bel tiro da fuori che quasi si insacca. Troppo poco, però (st 1′ ZAPATA 5.5: di certo fa sentire la sua presenza ma ha due grosse occasioni e le spreca).

LAZARO 5: rischia la frittata ad inizio ripresa, quando si fa soffiare un pallone al limite, a cinque dalla fine lancia pure l’Empoli in contropiede. A fasi alterne, gli manca la continuità, da una partita all’altra.

KARAMOH 5: di palloni ne tocca anche ma il problema è quello che ne fa. Incespica, spreca, esce tra i fischi dopo un’ora (st 16′ NJIE 7: gli bastano un paio di minuti per fare meglio del compagno, come quando recupera un pallone e mette Zapata davanti al portiere).

ADAMS 6: ci mette settantacinque minuti ma alla fine il Ché ci mette lo zampino, battendo di testa il portiere dell’Empoli nel momento di maggiore pressione granata.

All. VANOLI 5: il turnover non paga e forse, per far rifiatare i titolari, sarebbe stato meglio affidarsi a più giocatori come Njie, giovani che hanno voglia di mettersi in mostra, piuttosto che alle riserve. Una gara che sembra segnata già dall’inizio, non bastano i correttivi della ripresa.