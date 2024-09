Roberto D’Aversa ha parlato al termine di Torino-Empoli. I toscani hanno eliminato i granata dalla Coppa Italia

Roberto D’Aversa ha parlato al termine di Torino-Empoli ai microfoni di Mediaset: “La storia dell’Empoli è questa. Può accadere che i giocatori del settore giovanile giochino una partita come questa. Non avevo dubbi che i ragazzi avrebbero fatto la prestazione. Poi venire qui e passare il turno contro il Torino mi gratifica. Sono contento per i ragazzi. Credo che Ekong abbia delle potenzialità, può migliorare ancora. Deve imparare però a determinare di più. Mi piace lavorare con i giovani. Kuluseveski, Bastoni, Dimarco: tanti sono passati da me. Loro si allenano bene e sono sotto i miei occhi. Non è semplice dare continuità a giocatori come Pellegri e De Sciglio. Il lavoro va personalizzato. La mia squadra è organizzata e lavora bene”.

La conferenza stampa di D’Aversa

D’Aversa ha continuato poi in conferenza stampa la sua analisi.

L’atteggiamento è stato giusto, anche l’approccio: c’è orgoglio?

“Nell’undici iniziale c’erano ragazzi che arrivano dal Settore giovanile, credo che per raggiungere l’obiettivo di salvarsi un allenatore ha bisogno di tutti. Queste sono le partite in cui servono delle risposte, si valutano le condizioni fisiche, non ero preoccupato dei ragazzi in campo. Venire a batte il Toro, primo in classifica, è gratificante per loro, lavorano dal primo giorno di ritiro anche i giovani e non li considero del Settore giovanile ma della Prima squadra. È il giusto ringraziamento del club che crede negli italiani e nei giovani, sono ben felice di lavorare con i ragazzi, voglio sottolineare le prestazioni anche di Pellegri, di De Sciglio, stanno facendo bene”.

Si aspettava un Torino così?

“Mi aspetto sempre he la squadra avversaria abbia difficoltà, bisogna dare merito a chi è andato in campo, hanno portato intensità e compattezza, hanno giocato con personalità. Il Torino è una grande squadra, quando di fronte si ha una squadra determinata poi si vede che nel calcio non c’è nulla di scontato”.