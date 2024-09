Paolo Vanoli ha parlato al termine di Torino-Empoli. Granata sconfitti per 2-1 dai toscani e fuori dalla Coppa Italia

Paolo Vanoli ha parlato a Mediaset dopo Torino-Empoli 1-2 in Coppa Italia: “Primo tempo non abbiamo sbagliato atteggiamento. Troppo lenti. Poi diventi prevedibile. Secondo tempo meglio ma sconfitta che brucia. Complimenti all’Empoli che sono in forma. Milinkovic-Savic ha giocato perché ci tenevo alla Coppa, nulla contro Paleari e Donnarumma. Ma dietro con gli ultimi arrivati non siamo solidi e ho un po’ di difficoltà. Avevo bisogno di una certezza. Noi siamo sempre stati nella realtà. Questo entusiasmo è giusto, i tifosi devono goderselo ma sappiamo che dobbiamo migliorare. Tutto fieno in cascina per il futuro”.

La conferenza stampa di Vanoli

Cosa è successo al Toro stasera? Sembrava mancare la mentalità

“Su questo non sono d’accordo, la mentalità c’è stata, è mancato il ritmo di gioco, è la cosa che quando vuoi diventare padrone devi fare. È mancata la personalità di fare certe giocate, la pazienza, che a volte si scambia con abbassare i ritmi, invece non è nella mia idea, abbiamo fatto fatica a trovare Linetty che era quasi sempre libero, nel secondo tempo è cambiato questo, ho dovuto cambiare sistema di gioco, io penso solo a questo. Ci tenevamo alla Coppa Italia, sono cose che succedono in un percorso e per questo dispiace“.

Deluso dai giocatori ai quali ha dato fiducia?

“Non sono deluso, voglio di più, io ho bisogno di 22 giocatori per fare un campionato importante, ho bisogno di spirito per andare oltre“.

Adams: che partita ha fatto? Col tridente è andata meglio però…

“Penso che come ho detto all’inizio ho quattro attaccanti, cinque con Njie, penso che il primo tempo non è dipeso dalle punte, abbiamo fatto fatica a trovare le giocate, nel secondo tempo Pedersen ha fatto un grandissimo secondo tempo. Siamo meno bravi quando dobbiamo fare noi la partita, questo fa parte di un processo, sono deluso per il mancato passaggio del turno”.

Sul gol del 2-1 cosa è successo? Forse Dembelé non era abbastanza concentrato

“Quando si vince e quando si perde è collettivo, mai individuale, prendiamo gol su palla inattiva e lo avevamo fatto anche col Verona. Bisogna essere anche più cattivi, qui c’è una eliminazione, in campionato ci sono punti”.

Cosa si impara da uesta sconfitta?

“Dobbiamo credere in questa nostra strada, a volte ci sono delle buche ma dobbiamo poi riprenderla”.

Come ha visto Maripan?

“Maripan ha personalità e ci può dare una mano, come ha fatto stasera“.

Njie può rientrare nelle rotazioni? Karamoh come lo ha visto?

“Njie è entrato veramente bene, ha sfruttato l’occasione, mi piace quando un giovane entra con questa determinazione, questo mi piace molto. Karamoh può fare la seconda punta, anche lui deve migliorare in quel contesto, giocare a meno tocchi e cercare la profondità, sono meccanismi da migliorare ma siamo all’inizio”.

Quello di Haas è il quarto gol che il Toro subisce dopo il 90’: problema di concentrazione o è un caso?

“Penso sia un problema di concentrazione, dalla squadra pretendo più attenzione, è uno step di mentalità, anche questo fa parte della mentalità, penso che questa squadra ha voglia“.

Questa sconfitta può avere ripercussioni sul campionato?

“No, siamo uno spogliatoio umile, sappiamo quale sia il nostro percorso, dobbiamo alzare la testa e pensare che possiamo solo migliorare”.