Saul Coco ha parlato al termine di Torino-Empoli in Coppa Italia. I granata sono stati eliminati dai toscani per 2-1

Saul Coco ha parlato al termine di Torino-Empoli 1-2 in Coppa Italia in conferenza stampa. Per l’ex Las Palmas si è trattato della gara di rientro dopo che un infortunio gli aveva impedito di esserci a Verona.

La conferenza stampa di Coco

Cosa è mancato stasera?

“Credo che sia stata una partita complicata, si sono visti due versioni del Toro, una nel primo tempo e una nel secondo, dove c’è stata più personalità, pressione, occasioni”.

Hai giocato a sinistra: come ti sei trovato?

“Bene, è una posizione nuova ma mi sono trovato bene, se serve ad aiutare la squadra gioco a destra o a sinistra o dove dice il mister, io penso solo a fare il meglio possibile”.