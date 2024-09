Tonny Sanabria si è sbloccato tornando al gol: nonostante il rigore fallito il Torino ha battuto poi il Verona 3-2

Ha segnato il primo gol, ha fallito il rigore del possibile sorpasso ma si è finalmente sbloccato. C’è stata gloria anche per Tonny Sanabria a Verona. L’attaccante è stato proposto da Vanoli dal primo minuti in coppia con Zapata e ha ripagato la fiducia del tecnico. “Sono contento, il gol ci voleva, stavo lavorando per questo, per poter segnare, sono contento della fiducia del mister e dei compagni”.

Sanabria su Vanoli

“Quanto merito del mister c’è in questa partita? Tanto merito è il suo, durante la settimana abbiamo lavorato sugli errori col Lecce, contro di loro è mancata la qualità, oggi la squadra ha fatto una grandissima prestazione”.