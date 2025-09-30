Il centrocampista non è stato convocato per la trasferta di Parma. Già in passato il serbo aveva avuto problemi con Juric e Vanoli

Il Torino si trova a dover affrontare una nuova grana interna: scoppia il caso Ilic. Il centrocampista serbo, infatti, non è stato convocato per la trasferta di Parma, una decisione che non ha nulla a che vedere con problemi fisici. Dietro all’esclusione ci sarebbero motivi di natura disciplinare e comportamentale, che hanno spinto Marco Baroni a prendere una scelta netta e significativa.

I problemi passati con Juric e Vanoli

La situazione appare delicata, soprattutto perché non è la prima volta che il serbo si trova al centro di vicende simili. Già in passato, infatti, il centrocampista aveva avuto contrasti con Ivan Juric e, successivamente, con Paolo Vanoli, tanto che lo scorso gennaio il giocatore era stato messo sul mercato, salvo poi restare a Torino per il dietrofront dello Spartak Mosca. Ora la storia sembra ripetersi, segno di una difficoltà evidente da parte del giocatore nel trovare continuità e soprattutto nel rispettare determinati equilibri all’interno del gruppo.

Le assenze di Ilic

Contro il Pisa, in Coppa Italia, l’assenza di Ilic era stata giustificata con un problema fisico. Ma appena due giorni più tardi, dopo essersi allenato regolarmente nella rifinitura del venerdì, il serbo è sparito dalla lista dei convocati per Parma. Una scelta che non è passata inosservata e che, inevitabilmente, apre interrogativi sul suo futuro.

Per Baroni il messaggio è chiaro: il rispetto delle regole viene prima di tutto, anche a costo di rinunciare a giocatori di qualità. Il club granata, in un momento già complicato dal punto di vista dei risultati e della classifica, non può permettersi fratture interne. Starà ora a Ilic dimostrare maturità e riconquistare la fiducia perduta, evitando che questa esclusione si trasformi in una rottura definitiva.