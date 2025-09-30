Toro.it

Il regista albanese non riesce a incidere: senza la sua guida a centrocampo i granata faticano a costruire gioco e continuità

Il Torino vive un momento complicato e, inevitabilmente, i riflettori si accendono su chi dovrebbe dettare i tempi e guidare la manovra. Kristjan Asllani, arrivato in estate come uno dei colpi più attesi del mercato granata, non sta riuscendo a incidere come ci si aspettava. Nelle ultime partite il centrocampista albanese è apparso in difficoltà, e anche ieri la sua prestazione è stata al di sotto delle attese.

Asllani non trova la sua dimensione

Il problema non riguarda soltanto la precisione nei passaggi o la lucidità nelle scelte, ma la capacità di dare ritmo e continuità alla squadra. Il Toro di Marco Baroni è costruito per avere in Asllani il suo faro in mezzo al campo, ma quando il regista non gira, l’intero meccanismo granata non funziona come dovrebbe. Gli effetti della sua opacità sono sotto gli occhi di tutti.

L’albanese, però, ha qualità indiscusse e un potenziale che non può essere messo in discussione da un periodo negativo. La sua esperienza all’Inter, pur con poco spazio, lo ha abituato a gestire la pressione e a lavorare in un contesto competitivo. Ora, però, deve dimostrare di saper essere protagonista, non più comprimario.

Baroni continua a dargli fiducia

Il club granata aspetta il vero Asllani, quello capace di illuminare la manovra e di assumersi la responsabilità della regia. Baroni gli dà fiducia, consapevole che solo ritrovando il suo centrocampista la squadra potrebbe riprendere quota. Perché se non gira lui, non gira il Toro. La sfida, adesso, è tutta mentale e di carattere: trasformare le critiche in energia per prendersi il ruolo che la società gli ha affidato.

Kristjan Asllani of Torino FC looks on during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
ultimo aggiornamento: 30-09-2025

thethaiman
thethaiman
8 minuti fa

L’ho già scritto, mia moglie è interista e l’ho visto giocare spesso. Ad un certo punto Inzaghi non gli ha più dato credito, giustamente. Ha un piede migliore di Ricci ma pure lui è un “passaggiatore” orizzontale, più scarso di Ricci nel difendere, migliore sui corner e sui piazzati in… Leggi il resto »

Kawasaki77
Kawasaki77
3 minuti fa
Reply to  thethaiman

“Ma vogliamo parlare di Casadei?”… Molto volentieri Ho spesso tirato fuori il problema, perchè attualmente è un gran problema. Giocatore completamente fuori dal gioco, non fa nulla, bravo di testa, il resto, mamma mia..imbarazzante Faceva la differenza coi pari età per via del fisicone, coi grandi non tocca boccia. Ehhh… Leggi il resto »

Last edited 1 minuto fa by Kawasaki77
oldtg
oldtg
15 minuti fa

Si è un regista di … Cortometraggi, nel senso che dopo pochi metri di corsa è già spompato.

Andrea63
Andrea63
1 ora fa

È un calciatore che in altri contesti farebbe la riserva, non c’è da aspettarsi granché, I progetti che spesso evocano nelle loro interviste sono solo nei loro interessi personali, questa società l’unico progetto che sta portando avanti è la fine di un idea che era il Toro, questa è l’unica… Leggi il resto »

