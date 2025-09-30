Ecco l’elenco dei giocatori scozzesi convocati dal tecnico per le prossime sfide di qualificazione ai mondiali

La sosta delle nazionali si sta avvicinando, e in questi giorni gli allenatori stanno ultimando le convocazioni dei giocatori che prenderanno parte alle partite di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Steve Clarke, l’allenatore della Scozia ha comunicato i nomi dei 23 giocatori che prenderanno parte alle prossime partite contro Grecia e Bielorussia, rispettivamente il 9 e il 12 ottobre. Tra questi giocatori diversi provengono dalla Serie A, l’attaccante del Torino Ché Adams è stato uno degli uomini convocati del tecnico, e oltre a lui ci saranno McTominay, Gilmour, Ferguson e Miller.

I convocati della scozia

I convocati della nazionale scozzese:

Portieri: Gordon (Heart of Midlothian), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers).

Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al-Etiffaq), Hickey (Brentford), McKenna (Dinamo Zagabria), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic).

Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Ferguson (Bologna), Gannon Doak (Bournemouth), Gilmour (Napoli), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich City), McTominay (Napoli), Miller (Udinese).

Attaccanti: Adams (Torino), Bowie (Hibernian), Dykes (Birmingham City), Hirst (Ipswich Town).