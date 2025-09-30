Ecco l’elenco dei giocatori scozzesi convocati dal tecnico per le prossime sfide di qualificazione ai mondiali
La sosta delle nazionali si sta avvicinando, e in questi giorni gli allenatori stanno ultimando le convocazioni dei giocatori che prenderanno parte alle partite di qualificazione ai mondiali del prossimo anno. Steve Clarke, l’allenatore della Scozia ha comunicato i nomi dei 23 giocatori che prenderanno parte alle prossime partite contro Grecia e Bielorussia, rispettivamente il 9 e il 12 ottobre. Tra questi giocatori diversi provengono dalla Serie A, l’attaccante del Torino Ché Adams è stato uno degli uomini convocati del tecnico, e oltre a lui ci saranno McTominay, Gilmour, Ferguson e Miller.
I convocati della nazionale scozzese:
Portieri: Gordon (Heart of Midlothian), Gunn (Nottingham Forest), Kelly (Rangers).
Difensori: Hanley (Hibernian), Hendry (Al-Etiffaq), Hickey (Brentford), McKenna (Dinamo Zagabria), Ralston (Celtic), Robertson (Liverpool), Souttar (Rangers), Tierney (Celtic).
Centrocampisti: Christie (Bournemouth), Ferguson (Bologna), Gannon Doak (Bournemouth), Gilmour (Napoli), McGinn (Aston Villa), McLean (Norwich City), McTominay (Napoli), Miller (Udinese).
Attaccanti: Adams (Torino), Bowie (Hibernian), Dykes (Birmingham City), Hirst (Ipswich Town).
Sicome sono tanto bravi, secondi in classifica, fanno bene ad andare nelle nazionali!!!!!!! Ma due allenamenti col Tori in una settimana li fanno o no???
Rovinato uno dei pochi buoni giocatori in rosa.
Quello anche più buono lo avevamo, ma non lo abbiamo riscattato
Alla cairese rimangono volentieri solo le pippe
E non c’è posto per lui nel Toro, anzi tra qualche mese ci saluta.