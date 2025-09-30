Il Torino non ha sfruttato bene le sostituzioni per cercare di rimettere in discussione in risultato negli ultimi minuti di gioco

Altra giornata altra sconfitta, così il Torino di Baroni ha ottenuto il terzo risultato deludente nelle prime 5 partite di campionato.

Al Tardini il Torino non è riuscito a concretizzare la superiorità tattica che hanno evidenziato i numeri della sfida contro il Parma. I granata hanno condotto una buona prova, che però è stata condizionata dagli eventi. Il calcio di rigore e il gol nato dagli sviluppi del corner hanno indirizzato l’esito della partita verso i padroni di casa. Per riprendere il controllo della partita Baroni ha cercato di puntare sulle forze fresche della panchina, che si sono però rivelate inadeguate per permettere ai granata di strappare almeno il pareggio.

I cambi non incidono

Entrare a partita in corso per cercare di ribaltare il risultato è sempre un compito difficile per i giocatori che entrano dalla panchina. Soprattutto quando il resto della squadra non sembra più essere in grado di creare pericoli agli avversari. Baroni contro il Parma ha deciso di sostituire Nkounkou e Asllani per mettere in campo Biraghi e Tameze. Il cambio, oltre che per evitare che il francese venisse espulso dopo aver ricevuto un cartellino giallo in precedenza, è stato anche fatto per mettere forze fresche in campo. Dal punto di vista tattico inserire due giocatori più difensivi non è stato l’ideale per cercare di trovare almeno un altro gol prima della fine della partita. Tuttavia i cambi non sono stati risolutivi, dal momento che Baroni si aspettava di più dai giocatori entrati a partita in corso.

Pochi minuti per Adams

Negli ultimi minuti della partita sono invece entrati 3 giocatori prettamente offensivi, che non si sono però quasi mai rivelati pericolosi per la porta di Suzuki. Adams non è riuscito a centrare il primo gol stagionale che insegue ormai dall’inizio del campionato, mentre Aboukhlal e Njie hanno avuto pochi palloni a disposizione, rendendosi più volte protagonisti per gli interventi irregolari che hanno permesso al Parma di sfruttare lo scorrere dei secondi fino al triplice fischio finale.