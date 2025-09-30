I numeri di Parma-Torino: i padroni di casa sfruttano i palloni a disposizione e incidono, i granata troppo superficiali

Il Torino contro il Parma ha collezionato la sua terza sconfitta in campionato. Un risultato deludente dal momento che tutti i tifosi dopo le prime partite difficili contro Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta speravano di poter collezionare 3 punti preziosi nella trasferta al Tardini.

I granata nonostante abbiano dominato dalle statistiche della partita non sono riusciti a concretizzare, a differenza del Parma che ha sfruttato le poche occasioni che ha avuto a disposizione. Il Torino ha realizzato 16 tiri totali contro i 12 dei padroni di casa, tuttavia solamente 5 di questi hanno visto i granata centrare lo specchio. I padroni di casa si sono invece rivelati cinici, riuscendo a trasformare in gol gli unici due tiri rivolti verso la porta di Israel.

I numeri del possesso palla

Il Torino oltre ad aver superato il Parma per numero di tiri, si è anche distinto con un possesso palla maggiore che si è però rivelato insufficiente per impensierire la squadra avversaria. Dopo il gol subito al 36′ i granata hanno tentato di creare sempre più occasioni palla al piede per cercare di riprendere il risultato. Il Parma dopo aver ottenuto il vantaggio ha invece deciso di aspettare il Torino nella propria metà campo per poi cercare di ripartire in contropiede. Il dato sul possesso palla evidenzia la superiorità territoriale del Torino che con il 63% di possesso palla ha tentato di rimettere in discussione il risultato fino all’ultimo, contro il 37% del Parma che si è invece rivelato sufficiente per permettere ai ducali di uscire dal campo con 3 punti.

Il Torino supera il Parma nel numero di passaggi

Il Torino di Baroni per cercare di trovare un varco nella formazione del Parma ha effettuato un gran numero di passaggi, ben 368 contro i 219 dei padroni di casa. La fitta rete di passaggi dei granata è stata accompagnata da una precisione di realizzazione dell’84%, mentre i ducali si sono rivelati più imprecisi, con una precisione del 68%. I granata hanno dominato su quasi la totalità delle statistiche tuttavia non quasi mai riusciti a rimettere in discussione il risultato dopo il secondo gol di Pellegrino che ha sancito la vittoria del Parma al termine dei 90 minuti.