Il difensore albanese uscito per un problema muscolare: accertamenti in serata per capire l’entità dell’infortunio

Preoccupazione per Ardian Ismajli, costretto a lasciare il campo nella gara di ieri contro il Parma a causa di un problema muscolare. Il difensore albanese ha accusato un fastidio che lo ha obbligato al cambio, interrompendo la sua partita prima del previsto. La squadra è rientrata questa mattina a Torino e già in serata Ismajli si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.

Ardian Ismajli of Torino FC looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Modena FC.
ultimo aggiornamento: 30-09-2025

Kawasaki77
Kawasaki77
6 minuti fa

Pfff sai quante volte io mi sono dovuto fermare in serata.
Dai che la difesa a 3 concordata con la grandissima dirigenza, come dichiarato ieri sera dal DS andrà a farsi fottere.
Tutto prosegue nel migliore dei modi per la distruzione di questo schifo inverecondo.

Fabio (febius6)
Fabio (febius6)
10 minuti fa

No…ma nessuno qui l’aveva detto che lui ed Anjorin hanno l’infortunio facile….

thethaiman
thethaiman
16 minuti fa

Strano, eppure lui è d’acciaio!

