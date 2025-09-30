Il difensore albanese uscito per un problema muscolare: accertamenti in serata per capire l’entità dell’infortunio
Preoccupazione per Ardian Ismajli, costretto a lasciare il campo nella gara di ieri contro il Parma a causa di un problema muscolare. Il difensore albanese ha accusato un fastidio che lo ha obbligato al cambio, interrompendo la sua partita prima del previsto. La squadra è rientrata questa mattina a Torino e già in serata Ismajli si sottoporrà agli esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio.
