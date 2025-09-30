Il Torino cade al Tardini contro il Parma ma Baroni non esce a mani vuote: Ngonge e il suo gol rendono meno amara la sconfitta

Un’altra serata difficile si aggiunge alla lista del Torino di Baroni che, contro il Parma, è tornato a casa a mani vuote. La prova del nove non ha infatti avuto il successo sperato: tante occasioni non concretizzate ma nel peggior momento dei gialloblù una “manna ismajliana” dal cielo ha fatto sì che arrivasse il rigore di Pellegrino. Il calo mentale, questa volta, è durato meno del previsto grazie all’unica perla granata del match: il gol di Ngonge, nato da uno spunto in solitaria dell’ex Napoli. Risollevare il morale però non basta se a chiudere la partita sono gli altri, e così è stato. Ancora Pellegrino, questa volta di testa, ci ha messo un punto, vanificando l’assedio finale del Toro. Se, come Baroni, si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno, a riempirlo è proprio la prestazione di Ngonge che, dopo la Coppa Italia aveva ancora qualcosa da dimostrare in campioanto.

Baroni, la risposta da Ngonge è arrivata

“Ngonge? Ha molto di più da dare, di questo ne sono convinto”: quarant’otto ore prima di Parma-Torino, Marco Baroni stuzzicava così il suo pupillo d’attacco, invitantolo ad alzare ulteriormente l’asticella dopo quanto di buono fatto contro il Pisa. Se infatti, nelle prime giornate si era visto poco, in Coppa Italia ha dato prova di poter incidere in solitaria. Ad averlo capito in fretta è stato proprio il tecnico, che ha raccolto i frutti più prosperosi contro il Parma. La sua chiamata ha avuto una risposta più che positiva: la tecnica e la qualità di Ngonge sono infatti emerse senza lasciare spazio a dubbi. Saltare l’uomo è sembrato un gioco da ragazzi, così come imbucare la sfera in rete rendendola impossibile da prendere.

Toro, Ngonge il punto di partenza

La speranza è che quanto di buono visto fin qui sia solo l’inizio. Ngonge resta infatti uno degli ingranaggi su cui è riposta maggiore fiducia per far funzionare quel marchingegno chiamato Toro. Contro il Parma è mancato qualcosa all’insieme ma Baroni si è detto comunque soddisfatto fino ad essere ammonito per la troppa esultanza: “Oggi Cyril ha fatto un’ottima prestazione […] Purtroppo il risultato ci penalizza e questo per noi ci fa male […] Il giallo? Avevo esultato, ma ha detto che ho esultato troppo.“. Il boccone è ancora amaro ma il retrogusto dolce si spera non tardi ad arrivare. La perla dell’ex Napoli può essere l’input giusto da cui ripartire, ma soprattutto da non lasciare andare, o il rischio di essere risucchiati nell’abisso del fondo classifica aumenta.