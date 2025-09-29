Le dichiarazioni del tecnico granata Marco Baroni al termine di Parma-Torino, sfida terminata 2-1 per i gialloblù

Terza sconfitta nelle prime cinque giornate per il Torino di Baroni che, dopo Inter e Atalanta, non riesce a sovrastare il Parma di Cuesta. La doppietta di Pellegrino vale i tre punti ai gialloblù, che scavalcano i rivali in classifica. Il tecnico granata commenta così la prestazione dei suoi: “La prestazione della squadra è stata più che convincente. Il Parma ha fatto i due tiri in porta su rigore e questo su colpo di testa. Il risultato ci penalizza, è doloroso uscire dopo una prestazione così. Il risutlato è negativo La strada da percorrere è questa. Credere ancora di più, nella prestazione, su questo aspetto, sull’energia con cui la squadra oggi ha giocato e poi bisogna mettere a posto queste situazioni. Sono tutti episodi dove si può fare meglio“.

Baroni su Ngonge

Su Ngonge: “Sono dei giocatori con determinate caratteristiche. Stiamo cercando di fargli trovare le condizioni migliori perchè venivano da campionati dove giocavano poco. Oggi Cyril ha fatto un’ottima prestazione come ha fatto anche Giovanni Simeone. Lasquadra oggi si è spesa, ha creato, è stata aggressiva, è andata a recuperare sempre palloni alti. Purtroppo il risultato ci penalizza e questo per noi ci fa male. Come ho detto ai ragazzi sono prestazioni dove devi trovare ancora di più la forza morale e la motivazione nel lavoro che fai. La squadra oggi nella riconquista della palla alta, nella progressione, nel togliere iniziativa all’avversario ha fatto molto bene. Magari più attenzione nella rifinitura ci potrebbe aiutare perché abbiamo prodotto tanto e raccolto poco“. Poi sulla marcatura di Vlasic su Pellegrino: “Niko solitamente è molto bravo. Noi facciamo un castello, come fanno tante altre squadre. Portiamo due o tre marcature e marchiamo i migliori. Su questa palla è stata una bella traiettoria, doveva attaccarla il castello e Niko ha perso la marcatura, ma il castello doveva difenderla“.

“Zapata? Stiamo cercando di recuperarlo”

Zapata non ha giocato nemmeno nel finale: “Duvan è un giocatore che stiamo cercando di recuperare. Oltre a essere un giocatore forte è anche un ragazzo straordinario. Stiamo cercando di creargli un percorso per farlo tornare nelle migliori condizioni. Credo che avessimo perso di energia sugli esterni. Avevo già dentro due attaccanti e c’era bisogno di aprire il gioco. Loro erano molto bassi, chiusi. Difficilmente saremmo entrati. Dovevamo allargare e mettere dentro palloni anche bassi. Dovevamo attaccare la porta con palloni bassi rasoterra. Oggi la squadra ha fatto una prestazione convincente. Dobbiamo lavorare su questo. Da queste difficoltà bisogna essere bravi a cogliere delle opportunità, credere ancora di più nel lavoro. Da queste prestazioni, togliendo qualche disattenzione il Torino farà risultati. Ne sono certo“.

PAGINA 2 – La conferenza stampa dal Tardini