Le dichiarazioni di Maripan dopo la sconfitta contro il Parma per 2-1 nella quinta giornata di campionato

Altro giro, altra sconfitta per il Torino che, contro il Parma conquista la terza in cinque giornate. La doppietta di Pellegrino, intervallata dal gol di Ngonge, vale i tre punti ai gialloblù che scavalcano i rivali in classifica. Commenta così la prestazione di ogg a Dazn: “Sapevamo che il Parma è forte nelle palle inattive e abbiamo preso gol su palla inattiva, dobbiamo migliorare…”, spiega Maripan. Nonostante giocatori come Vlasic, Ngonge e Simeone il Torino non è riuscito a pungere: “Loro sono forti, noi abbiamo qualità ma dobbiamo migliorare il modo in cui attacchiamo, dobbiamo trovare la tranquillità per poter segnare quando arriviamo nell’area avversaria. Piano piano dobbiamo riuscirci perché siamo forti ma in questo momento abbiamo fatto pochi gol. Da dove si riparte? Dobbiamo avere fiducia in questa squadra, essere positivi anche se la situazione in questo momento non è buona”.