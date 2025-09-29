Toro.it

Le dichiarazioni di Maripan dopo la sconfitta contro il Parma per 2-1 nella quinta giornata di campionato

Altro giro, altra sconfitta per il Torino che, contro il Parma conquista la terza in cinque giornate. La doppietta di Pellegrino, intervallata dal gol di Ngonge, vale i tre punti ai gialloblù che scavalcano i rivali in classifica. Commenta così la prestazione di ogg a Dazn: “Sapevamo che il Parma è forte nelle palle inattive e abbiamo preso gol su palla inattiva, dobbiamo migliorare…”, spiega Maripan. Nonostante giocatori come Vlasic, Ngonge e Simeone il Torino non è riuscito a pungere: “Loro sono forti, noi abbiamo qualità ma dobbiamo migliorare il modo in cui attacchiamo, dobbiamo trovare la tranquillità per poter segnare quando arriviamo nell’area avversaria. Piano piano dobbiamo riuscirci perché siamo forti ma in questo momento abbiamo fatto pochi gol. Da dove si riparte? Dobbiamo avere fiducia in questa squadra, essere positivi anche se la situazione in questo momento non è buona”.

Guillermo Maripan of Torino FC looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
ultimo aggiornamento: 29-09-2025

Policano
Policano
13 minuti fa

È colpa dei tifosi se non siete tranquilli in attacco? Anche dietro direi che dovete essere più svegli. 10 gol in 5 partite. Complimenti

Berggreen
Berggreen
16 minuti fa

Più sereni? Io non ho visto la partita,ma dicono che hai sfiorato un autogol….tu non dovresti stare più sereno? Di certo noi, vedendo voi,non lo siamo di sicuro, tranne Scimmionelli che pensa(pensare è una parola grossa) che può venire anche di peggio…. minkia,di peggio potrebbe arrivare solo un’epidemia di colera… Leggi il resto »

Andrea63
Andrea63
6 minuti fa
Reply to  Berggreen

Difatti serenamente se ne vanno in B

Berggreen
Berggreen
2 minuti fa
Reply to  Andrea63

Sinceramente qualche squadra meno attrezzata c’è in giro,ma il problema è che la Masiese gioca peggio di tutti, peggio anche di quelle più scarse.

aletoro75
aletoro75
24 minuti fa

La serenità per evitare 10 gol in 5 partite invece?

