Le dichairazioni del Direttore tecnico granata Davide Vagnati prima di Parma-Torino, sfida valida per la quinta giornata di Serie A

Manca poco al calcio d’inizio tra Parma e Torino, in campo al Tardini per la quinta giornata di Serie A. Ai microfoni di DAZN, il ds granata Davide Vagnati commenta il momento del Torino e Baroni: “Tutte le partite sono importanti, non ce n’è una più o meno importante. Abbiamo affrontato squadre molto importanti ma cresciamo anche noi. Dobbiamo cercare di fare una partita con grande aggressività oggi perchè il Parma ha delle buone qualità e interpreti che sanno fare bene. Baroni? Non ha dovuto fare un cambio modulo. È una cosa che abbiamo condiviso, che abbiamo deciso di fare. Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni migliori. È chiaro che bisogna fare bene, fare punti, siamo convinti di avere una buona squadra. Dobbiamo tirarci fuori da una situazione di impass ma abbiamo grande fiducia“.