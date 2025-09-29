Toro.it

Le dichairazioni del Direttore tecnico granata Davide Vagnati prima di Parma-Torino, sfida valida per la quinta giornata di Serie A

Manca poco al calcio d’inizio tra Parma e Torino, in campo al Tardini per la quinta giornata di Serie A. Ai microfoni di DAZN, il ds granata Davide Vagnati commenta il momento del Torino e Baroni: “Tutte le partite sono importanti, non ce n’è una più o meno importante. Abbiamo affrontato squadre molto importanti ma cresciamo anche noi. Dobbiamo cercare di fare una partita con grande aggressività oggi perchè il Parma ha delle buone qualità e interpreti che sanno fare bene. Baroni? Non ha dovuto fare un cambio modulo. È una cosa che abbiamo condiviso, che abbiamo deciso di fare. Stiamo lavorando per trovare delle soluzioni migliori. È chiaro che bisogna fare bene, fare punti, siamo convinti di avere una buona squadra. Dobbiamo tirarci fuori da una situazione di impass ma abbiamo grande fiducia“.

Davide Vagnati, sporting director of torino FC, looks at his phone prior to the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 29-09-2025

Iscriviti
Notificami
23 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Eporedia
Eporedia
3 minuti fa

Dove sono i pompinari di Ciro ? Bocca piena?

Eporedia
Eporedia
4 minuti fa

Sei un coniglio..come il pidocchio che ti paga.. Buffoni

dadde
dadde
48 minuti fa

Perché parla sempre prima e mai dopo????

Asllani: “Cercheremo di essere aggressivi. A due mi trovo bene”