Le dichiarazioni di Asllani in vista della sfida Parma-Torino, match valido per la quinta giornata di campionato

Tutto pronto sul rettangolo verde del Tardini per Parma-Torino, sfida valida per la quinta giornata di campionato. Kristjan Asllani commenta così il match che attende i granata:“Noi vorremmo sempre giocare. Con le squadre più forti è sempre difficile. Cercheremo di essere aggressivi, di andare a giocare a uomo come ci ha richiesto il mister. Di sicuro dobbiamo fare una partita aggressiva e migliorare con la palla. Piano piano col tempo ce la faremo. Giocare a due? Ho sempre preferito giocare a tre, fare il vertice basso però adesso qua giochiamo a due. Mi trovo bene, devo migliorare, mi sto trovando bene. È una cosa nuova per me in fase difensiva perchè giocando a uomo devo seguire l’altro centrocampista a tutto campo però sono contento. Devo migliorare partita dopo partita perchè è una cosa importante“.