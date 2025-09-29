I precedenti di Parma-Torino nel campionato di Serie A: solo 3 vittorie in trasferta per i granata in quello che è un campo ostico

Alle ore 18:30 si gioca Parma-Torino allo Stadio Ennio Tardini di Parma. La gara è valida per la quinta giornata di Serie A 2025/2026. Nel corso della storia, il campo emiliano è stato parecchio ostico per i granata. In Serie A, Parma-Torino si è giocata ben 18 volte. Questo il bilancio del Toro: 3 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte. 15 gol fatti e 28 subiti, quasi il doppio. Non sarà facile per gli uomini di Baroni, che affrontano quelli di Cuesta, fare punti al Tardini. Di seguito, 3 precedenti.

Stagione 2024/2025: un pirotecnico 2-2

Nella scorsa stagione Parma-Torino si è giocata alla 28^ giornata di campionato. Era l’8 marzo del 2025. Si è giocata alle ore 15. Sulla panchina del Parma Chivu, subentrato a Pecchia. Su quella del Torino invece l’ormai ex Paolo Vanoli. Bella partita finita per 2-2, che poteva essere vinta dai granata, in vantaggio per 2 volte. Nel primo tempo apre le danze Elmas con un gran gol al 19′ sotto il settore ospiti. Poi pareggio al 60′ di Pellegrino, prima del nuovo vantaggio di Adams al 72′. Infine, all’83’ il definitivo 2-2 firmato ancora Pellegrino.

Stagione 2019/2020: una sconfitta che brucia

Nella stagione 2019/2020 Parma-Torino è andata in scena alla 6^ di Serie A. 30 settembre 2019 alle ore 20:45. Mazzarri contro D’Aversa. Partita maledetta per il Torino. Granata subito sotto dopo 2 minuti con il gol di Kulusevski. Poi al 12′ pareggio di Ansaldi di testa. Al 29′ espulso Bremer per doppio giallo. Ma al 43′, nonostante tutto, Belotti calcia e segna il rigore al 43′ del 2-1 parziale. Nel recupero del primo tempo Cornelius segna il 2-2. Granata che provano a resistere nel secondo tempo, ma il gol decisivo lo segna Inglese al minuto numero 88.

Stagione 2014/2015: vittoria concreta

Stagione 2014/2015: Parma-Torino si gioca nella 28^ giornata il 22 marzo del 2015. Alle ore 20:45 Ventura contro Donadoni. Partita perfetta e concreta dei granata. Reti di Maxi Lopez al 19′ e Basha al 73′. L’espulsione di Lucarelli al 35′ per proteste aveva facilitato le cose.