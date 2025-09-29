Toro.it

Nikola Vlasic deve rispondere presente: il Torino ne ha bisogno. Il numero 10 del Torino è chiamato ad incidere a Parma

Arrivati alla quinta giornata di campionato, il Torino è ancora un mistero. In Coppa Italia i due turni sono stati passati di misura, vincendo 1-0 in casa contro Modena e Pisa, ma non convincendo a pieno. In Serie A invece su 4 partite solo 1 vittoria, poi 1 pareggio e 2 sconfitte. Solo 1 gol fatto in 4 partite e un gruppo che non è ancora squadra. Nikola Vlasic deve rispondere presente: il Toro ne ha bisogno. Questa sera alle ore 18:30 c’è Parma-Torino. Il numero 10 del Torino, che è anche capitano in assenza di Zapata, è chiamato ad incidere. Marco Baroni lo considera un titolare fisso e si aspetta molto da lui. L’atteggiamento c’è, la voglia non manca, ma adesso servono brillantezza e continuità. Il croato ha qualità che devono emergere.

0 gol e 0 assist

A prescindere dalla difesa, che potrebbe tornare a 4 contro il Parma, l’attacco del Torino sembra essere più definito. Non ci sono 3 trequartisti e 1 punta ma si gioca a 3 punte. Al centro il titolare è Simeone, con dietro Adams e Zapata. A destra il titolare è Ngonge e a sinistra il capitano Vlasic. Ngonge è insidiato da Aboukhlal e Vlasic da Njie. Ma il problema rimane uno: 1 gol in 4 partite. Di Simeone, a Roma, su assist di Ngonge. Vlasic ancora a secco, di gol e di assist. Ecco quindi che manca solo lui alla lista, visto che il suo tabellino è ancora vuoto. In Coppa Italia invece, ha segnato all’esordio ad agosto contro il Modena.

Lo scorso anno a Parma

Da quando Vlasic è arrivato in Italia e al Toro, solo nella scorsa stagione ha giocato contro il Parma al Tardini. Era l’8 marzo 2025 e si giocava per la 28^ giornata di Serie A: partita finita 2-2. Vanoli lo aveva schierato al centro della trequarti, con davanti Adams e ai lati Elmas e Lazaro. Tutti i 90 minuti in campo per Vlasic. Nel gol di Elmas, l’assist è stato di Casadei. Invece in quello di Adams la palla è stata imbucata da Vlasic, ma è stata corretta con il tacco da Maripan prima di arrivare sui piedi di Ché Adams.

Nikola Vlasic of Torino FC looks on during the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 29-09-2025

