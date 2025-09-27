Conferenza stampa a due giorni da Parma-Torino: ecco l’analisi di Marco Baroni sulla squadra e sul momento dei granata

Conferenza stampa di Marco Baroni, eccezionalmente due giorni prima della sfida che lunedì alle 18.30 vedrà il Torino impegnato al Tardini contro il Parma. Domenica scorsa il ko casalingo con l’Atalanta, poi giovedì il successo 1-0 in Coppa che ha permesso ai granata di qualificarsi agli ottavi. Ecco le parole dell’allenatore del Torino.

La conferenza stampa

Per la prima volta il Torino affronta una squadra che sulla carta potrebbe essere alla portata…

“Tutte le tappe sono fondamentali, in A non ci sono partite facili. Il Parma è una buonissima squadra, un campo storicamente difficile, quindi sarà difficile per noi, ci stiamo preparando per affrontarla al meglio”.

Chi ha giocato in Coppa può già competere con gli altri titolari?

“La partita di giovedì ci è servita per far mettere minutaggio a chi ne aveva meno, era una partita importante e non avevo bisogno di vedere alcuni calciatori perché lo faccio già durante la settimana, ho fiducia in loro, ogni allenamento è un’opportunità ed è quello che stiamo cercando di fare”.

In Coppa aveva parlato di frenesia ed egoismo nel secondo tempo: ci ha lavorato in questi due giorni?

“Fa parte anche della crescita tutto questo, anche mentale e di convinzione, in alcune situazioni specie vicino all’area avversaria c’è stata frenesia, qualche personalismo che dobbiamo togliere perché il Torino deve lavorare di squadra, questo è l’aspetto principale”.

Nelle ultime partite ha utilizzato sistemi di gioco differenti: vedremo di nuovo un Torino a tre o a quattro?

“Io non amo variare o cambiare ma ci sono momenti di costruzione in cui l’aspetto principale è trovare equilibrio, compattezza, non abbiamo cambiato…Non voglio tornare a parlare del ritiro ma dico che noi abbiamo cambiato per affrontare alcune squadre, cerchiamo un’identità forte di squadra, non è tanto il sistema ma più l’aspetto temperamentale. Il sistema di gioco è secondario”.

Serve tempo per costruire la squadra e serve entusiasmo: a generarlo sono i risultati, le vittorie sono importanti. Com’è il polso della situazione nello spogliatoio? Questa vittoria ha aiutato?

“Io mi nutro di energia e entusiasmo, se mi dovessi rendere conto di non trovarlo nello spogliatoio vorrebbe dire essere arrivati al punto di fare altro. Questo è il motore di una squadra, specie quando si vuole crescere, cerchiamo una linea di crescita, chiaro che ci sono a volte delle cadute, questo non deve interferire. Alcune situazioni ti aiutano e ti rafforzano. La vita ci mette di fronte a delle difficoltà che vanno trasformate in opportunità”.

in questi due mesi di lavoro cosa ha capito del Torino e quando vedremo il Toro che vogliamo vedere?

“Abbiamo giocato con un 4-2-3-1 in ritiro e c’erano certi giocatori, c’erano Cacciamani, Gabellini, Sanabria. Si sono aggiunti dei giocatori e ora ci sono giocatori nuovi che devono ancora capire il nostro calcio, un esempio è Nkounkou, non è che queste cose si migliorano in un giorno o in una settimana, siamo dentro questo percorso con il lavoro”.

Quanto sarà importante vincere a Parma?

“Ogni partita è fondamentale, ci sono gare e passaggi, ci sono opportunità, Parma lo rappresenta, affrontiamo una partita contro una squadra temibile, forte, che non merita i punti che ha ma ne meriterebbe di più. Questa è la nostra opportunità”.