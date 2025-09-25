La conferenza stampa di Paleari dopo la vittoria del Torino 1-0 sul Pisa, valsa gli ottavi di finale

Alberto Paleari è stato uno dei protagonisti della sfida di Coppa Italia. Al 96′ ha detto no a Tramoni evitando che il Pisa pareggiasse e che la sfida andasse fino ai supplementari.

La conferenza stampa

La tua parata è stata decisiva…

“Viviamo per questi momenti, sono contento per aver permesso alla squadra di passare il turno, non vedo l’ora di andare a Roma. Avevamo in mente di fare una prestazione così, di partire forte, contando che nell’undici di partenza non avevamo tanti titolarissimi, fisiologicamente siamo calati ma mi prendo quello che è andato bene”.

Ci racconti come si fa a essere pronti e reattivi al 96′?

“Io penso che nella mia carriera il lavoro è l’unica cosa che ha pagato sempre, ho fatto la C, la B e mi sono trovato qui con voi in Serie A. Credo sia la costanza, il fatto di non mollare mai, di cercare di trasferire al gruppo i valori che mi hanno contraddistinto. Per essere pronti bi

Sei un giocatore d’esperienza: come vivi questo momento in cui la squadra fa fatica in campo e nel quale intorno c’è una contestazione, non a voi evidentemente, che però si sente?

“Mi è dispiaciuto che una parte del pubblico non si sia goduto il primo gol. Con la squadra ci siamo guardati negli occhi, ci siamo detti che questa sarebbe stata la nostra possibilità, da parte di tutti credo ci sia stata volontà e concentrazione, intenzione, non è mai facile, si dice che il calcio è un gioco ma non è facile quando non si gioca da tanto. Sono contento per i ragazzi che avevano avuto meno spazio finora per quello che hanno fatto”.

Di solito il secondo portiere è un leader silenzioso: tu senti di avere questo ruolo?

“Siamo in tre italiani e nel mio piccolo cerco di aiutare chi arriva, abbiamo portato Simeone a Superga, stiamo cercando di aiutare chi parla meno italiano, è un percorso e come tutti i percorsi ci vuole pazienza anche se ce n’è sempre di meno, lavorando duramente il gruppo riuscirà a fare meglio”.