Le parole dell’allenatore del Torino Marco Baroni dopo la vittoria in casa contro il Pisa di Gilardino in Coppa Italia

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Pisa 1-0. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Baroni

Più contento del risultato positivo o più rammaricato per il finale negativo, dove Paleari è stato decisivo?

“Sono contento della prestazione, di come la squadra ha svolto soprattutto il primo tempo. Abbiamo creato tante occasioni. Nel finale non bene, non abbiamo gestito. C’è stato egoismo, ci sarà modo di lavorarci. Noi abbiamo un compito importante: la squadra deve avere la voglia e la qualità della prima parte della gara, è questo che dobbiamo fare, lo dobbiamo anche ai tifosi. Non ci possiamo permettere una partita passiva. Oggi ci prendiamo il passaggio del turno e un ottimo primo tempo, è da rivedere la seconda frazione”.

Il calendario in campionato ha inciso molto sul rendimento della squadra, questo ha influenzato il grande lavoro che bisogna fare?

“C’è tanto lavoro da fare ma è una sfida, è questa la bellezza del calcio. Siamo sicuramente in debito con i tifosi granata, bisogna trasmettere l’energia che abbiamo avuto durante la partita di stasera”.

Panchina per Zapata, Simeone, ecc., giocatori che segnano. Come mai?

“Oggi siamo stati pericolosi, volevo vedere alcuni giocatori che non avevo mai visto all’opera, come Tameze, Dembélé e Njie. Noi siamo stati completati a fine mercato quindi ci sono tanti ragazzi che devono avere l’opportunità di andare in campo. Ci serviva aggressività e i cambi che ho fatto sono stati in funzione di ciò”.