Le parole del difensore albanese dopo la vittoria del Torino contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia

Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Il Pisa ha fatto un grande campionato l’anno scorso, è un’ottima squadra. Oggi abbiamo dominato, anche se sarebbe stato meglio fare più reti. Alla fine, però, va bene anche un solo gol per passare il turno. Speriamo di tornare a vincere anche in campionato, questa vittoria ci serve per ridare fiducia alla squadra. Adesso testa col Parma domenica”.