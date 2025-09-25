Toro.it

Le parole del difensore albanese dopo la vittoria del Torino contro il Pisa nei sedicesimi di Coppa Italia

Ardian Ismajli ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Il Pisa ha fatto un grande campionato l’anno scorso, è un’ottima squadra. Oggi abbiamo dominato, anche se sarebbe stato meglio fare più reti. Alla fine, però, va bene anche un solo gol per passare il turno. Speriamo di tornare a vincere anche in campionato, questa vittoria ci serve per ridare fiducia alla squadra. Adesso testa col Parma domenica”.

Ardian Ismajli of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and Atalanta BC.
Berggreen
Berggreen
55 minuti fa

Ritiro a Lourdes,o sennò ritiratevi.

Last edited 54 minuti fa by Berggreen
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
michele-miva "mi sembrava il toro pauroso di ventura"
56 minuti fa

Speriamo perché se no vai in b

