Le parole del centrocampista granata, autore del gol del vantaggio, dopo la vittoria del Torino contro il Pisa in Coppa Italia

Il gol di Cesare Casadei è stato determinante ai fini della qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Il centrocampista granata ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Non importa chi segna, l’importante è farlo. Cerchiamo tutti di dare il massimo., Se il gol arriva sono contento, cerco sempre di aiutare. Cresceremo tanto nel corso di questa stagione, sono molto fiducioso di questa squadra”.

Cesare Casadei of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
ultimo aggiornamento: 25-09-2025

