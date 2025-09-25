Le parole del centrocampista granata, autore del gol del vantaggio, dopo la vittoria del Torino contro il Pisa in Coppa Italia
Il gol di Cesare Casadei è stato determinante ai fini della qualificazione agli ottavi di Coppa Italia. Il centrocampista granata ha parlato ai microfoni di Mediaset: “Non importa chi segna, l’importante è farlo. Cerchiamo tutti di dare il massimo., Se il gol arriva sono contento, cerco sempre di aiutare. Cresceremo tanto nel corso di questa stagione, sono molto fiducioso di questa squadra”.
