Le parole dell’allenatore del Pisa Alberto Gilardino dopo la sconfitta in trasferta contro il Torino di Baroni in Coppa Italia

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Pisa 1-0. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Gilardino

L’allenatore neroazzurro ha esordito così: “Il risultato è negativo ma devo fare i complimenti ai ragazzi, per l’atteggiamento che hanno avuto. Hanno esordito tanti giovani. Riuscire a tenere bene il campo con un uomo in meno è difficile. Sapevamo di giocare contro una squadra di livello, e noi avevamo diversi giocatori che non hanno fatto molto minutaggio ultimamente. Sono contento ugualmente“.

Ha poi concluso: “L’amarezza sicuramente c’è nell’ultimo mese, nonostante abbiamo ricevuto tanti complimenti. Dobbiamo continuare a mantenere la positività. Dobbiamo lavorare tanto, bisogna aumentare i presupposti per fermare le squadre avversarie. Lo stiamo già facendo, c’è grande disponibilità da parte dei ragazzi. Stiamo maturando, siamo pur sempre una neopromossa. Se lavoriamo in un certo modo, i risultati arriveranno”.

Marco Baroni, head coach of Torino FC, hugs Alberto Gilardino, head coach of Pisa SC, prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 25-09-2025

