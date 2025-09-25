Le parole dell’allenatore del Pisa Alberto Gilardino dopo la sconfitta in trasferta contro il Torino di Baroni in Coppa Italia

Alberto Gilardino ha parlato in conferenza stampa dopo Torino-Pisa 1-0. Di seguito le sue parole.

La conferenza stampa di Gilardino

L’allenatore neroazzurro ha esordito così: “Il risultato è negativo ma devo fare i complimenti ai ragazzi, per l’atteggiamento che hanno avuto. Hanno esordito tanti giovani. Riuscire a tenere bene il campo con un uomo in meno è difficile. Sapevamo di giocare contro una squadra di livello, e noi avevamo diversi giocatori che non hanno fatto molto minutaggio ultimamente. Sono contento ugualmente“.

Ha poi concluso: “L’amarezza sicuramente c’è nell’ultimo mese, nonostante abbiamo ricevuto tanti complimenti. Dobbiamo continuare a mantenere la positività. Dobbiamo lavorare tanto, bisogna aumentare i presupposti per fermare le squadre avversarie. Lo stiamo già facendo, c’è grande disponibilità da parte dei ragazzi. Stiamo maturando, siamo pur sempre una neopromossa. Se lavoriamo in un certo modo, i risultati arriveranno”.