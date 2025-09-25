Il terzino francese, all’esordio, gioca molto bene. Il centrocampista ex Chelsea segna e non solo: le pagelle di Torino-Pisa

PALEARI 7: Fa 95 minuti da spettatore non pagante, ma all’ultimo giro di lancette si rende decisivo con una grande parata su Tramoni.

DEMBELE 6: Reintegrato dopo un’estate passata quasi da separato in casa, nei primi minuti il terzino francese fa capire di dover ancora prendere confidenza con il terreno di gioco sbagliando due uscite potenzialmente pericolose, poi migliora di poco (st 26′ ASLLANI 5.5: Baroni lo inserisce a gara in corso modificando il modulo iniziale, ma il centrocampista non entra bene. Perde qualche pallone di troppo e si dimostra molle in difesa).

COCO 6: L’ex Las Palmas riesce a contenere bene le avanzate dei toscani, non permettendo quasi mai a Meister e compagni di tirare in porta. Viene anche ammonito per una svista dell’arbitro.

ISMAJLI 6: Un gran primo tempo da parte dell’albanese, che poi cala un po’ nella seconda metà di gara. L’ex Empoli si perde Albiol in occasione del momentaneo 1-1 del Pisa, ma per sua fortuna lo spagnolo si trovava in fuorigioco.

PEDERSEN 7: Schierato a tutta fascia, il norvegese non delude e anzi è uno di quelli che crea più occasioni. Nei primi 45 minuti è autore di alcuni cross interessanti e potenzialmente pericolosi, nei restanti impegna anche Scuffet con una potente conclusione. (st’ 36 LAZARO SV)

TAMEZE 6: Oggi da capitano, il camerunense guida la squadra soprattutto a livello difensivo e in prima costruzione. In campo si nota poco, ma in fase di non possesso i suoi movimenti sono molto utili.

CASADEI 7: È lui il mattatore del match, con un gran colpo di testa. Pochi minuti prima l’ex Chelsea aveva sbagliato – sempre con la testa – da pochi passi, ma è poi riuscito a rifarsi. Inoltre, domina nei duelli in mezzo al campo.

NKOUNKOU 6.5: Il terzino arrivato dall’Eintracht si presenta alla grande davanti ai suoi nuovi tifosi. Parte a rilento, ma appena inizia a carburare si dimostra molto pericoloso a livello offensivo e attendo quando il pallone ce l’hanno i giocatori del Pisa.

NGONGE 6.5: Insieme a Casadei, è il protagonista del match fino a quando rimane in campo. Dai suoi piedi nascono infatti i cross che portano ai due gol (di cui uno annullato) del Torino (st’ 20 ABOUKHLAL 5.5: il marocchino non entra bene, e si vede. Prima viene ammonito per una brutta scivolata da dietro, poi sbaglia un gol a tu per tu con Scuffet).

ADAMS 5.5: Alla prima occasione da titolare dopo più di un mese, lo scozzese non convince del tutto, Nella prima frazione perde molti palloni, mentre nel secondo si vede poco (st’ 20 SIMEONE 6: l’argentino entra e non si vede molto, ma si sbatte e lotta contro i difensori avversari come ormai sempre accade)

NJIE 5.5: Poche fiammate per lo svedese, che soprattutto nel primo tempo spreca due potenziali occasioni da gol in contropiede per il Toro (st’ 20′ VLASIC 6.5: è il più attivo tra i subentrati, l’unico che a livello offensivo ci prova con diverse conclusioni. Entra con voglia, ma manca spesso la mira).

All. BARONI 6.5: Contro tutti i pronostici mantiene il 3-4-2-1 anche dopo la brutta prestazione contro l’Atalanta, e ha ragione. In una partita più leggera a livello psicologico dà fiducia a coloro i quali hanno giocato poco fino a questo momento, e viene ripagato. I cambi non lo aiutano, ma esce comunque bene dall’incontro.