Contro i biancocelesti Baroni non può sbagliare: un’altra sconfitta potrebbe costargli la panchina. Cairo valuta le alternative

Cinque partite, 4 punti, 2 sole reti segnate, 10 subite e un 15° posto in classifica: il Toro di Baroni è tutto qui, riassunto in una manciata di numeri impietosi che rischiano di rendere il match contro la Lazio il primo crocevia della stagione. Soprattutto per il tecnico granata. Dopo la sconfitta contro il Parma, le prime voci su un possibile suo esonero hanno cominciato a rincorrersi e, nonostante dalla società non trapeli alcun tipo di indizio in merito, resta fuori discussione che un’ennesima sconfitta contro i biancocelesti ne farebbe traballare non poco la posizione. O, quanto meno, costringerebbe la società a fare ragionamenti e valutazioni fin ora non prese in considerazione.

Numeri e calendario: la Lazio per ripartire

Qualche alibi, per la verità, il tecnico granata potrebbe anche vantarlo. In più di un’occasione è stato lo stesso Baroni ad ammettere che, nonostante la società lo abbia almeno in parte accontentato, la squadra è stata completata solo a ridosso dell’inizio del campionato. E il calendario non ha di certo sorriso al Toro in questo avvio di stagione.

Tuttavia, non è pensabile continuare a nascondersi dietro a giustificazioni che, a ridosso della sesta giornata di campionato, suonano un po’ come un disco rotto. Soprattutto se si pensa che, dopo la debacle contro l’Inter all’esordio, il Toro ha arrancato anche contro formazioni “più alla portata”, come il Pisa in Coppa Italia o, appunto, il Parma. Senza mai trovare una vera e propria identità – con tre moduli cambiati in appena 5 partite – e soprattutto senza dare segnali di un’imminente cambio di rotta. Segnali che, qualora non arrivassero nemmeno contro la Lazio, potrebbero portare il Torino a intavolare le prime riflessioni sul futuro del proprio tecnico, sfruttando anche la sosta per le Nazionali.

Torino, le alternative a Baroni in caso di esonero

In caso di esonero di Baroni, la prima soluzione il Torino ce l’avrebbe dentro casa. La società granata, infatti, continua ad avere sotto contratto Paolo Vanoli che sarebbe, almeno in teoria, la strada più plausibile. A pesare su questa scelta, però, resta lo stallo nella relazione tra l’ex tecnico tanto amato dai tifosi e la dirigenza granata.

Frutto di un “grazie e arrivederci” arrivato alla fine della scorsa stagione che ha quanto meno gelato i rapporti tra le parti. Sulla carta il tecnico varesino, se venisse chiamato, avrebbe ancora un contratto da onorare ma potrebbe anche optare per una rescissione che costringerebbe il Torino a virare verso altri nomi. In pole position, in questo caso, ci sarebbe Raffele Palladino. L’ex tecnico della Fiorentina, rimasto senza panchina dopo l’addio alla Viola e ancora in cerca di una squadra, resta per il momento una suggestione più che una concreta possibilità, tuttavia, l’esito del match contro la Lazio potrebbe scombinare e di molto le carte in tavola. E a pagarne il prezzo più salato rischia di essere proprio Baroni.