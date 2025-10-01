Gigi Marengo e Roberto Salerno, attraverso un comunicato, si impegnano a sondare il terreno per trovare chi possa rilevare il Torino

Assenza di Dna granata e di passione, necessità di dare al Torino l’attenzione che merita. Nasce per questo l’idea dell’Avvocato Marengo e di Roberto Salerno, che hanno firmato un comunicato con il quale si impegnano a sondare il terreno nell’eventualità di trovare un soggetto – o una cordata – che possa rilevare il Torino. “Teniamo ad intervenire sulle tensioni di questi giorni – così si legge – per informare tifosi granata e sportivi che abbiamo deciso di metterci al lavoro per trovare, insieme, una soluzione allo “stallo” in cui si trovano Squadra e Società non solo per il deludente avvio di campionato ma anche e soprattutto, per gli strutturali approcci societari privi di passione e di “cuore” granata”.

Mediocre anonimato

“Al di là dell’ulteriore passo falso a Parma (che ci rammarica molto) o di un altro prossimo risultato positivo o negativo, il clima di negatività incombe dentro e fuori lo stadio e si avverte l’indispensabile bisogno di ritrovare un “DNA” granata che la gestione Cairo ha dimostrato di non avere né oggi né in questi 20 anni di mediocre anonimato appena passati. Marengo ed io, così come agevolammo e ci adoperammo per favorire questa Presidenza 20 anni fa, adesso, coinvolgendo anche altri operatori economici e professionisti, sonderemo e verificheremo se esistono i presupposti di una cordata, meglio se piemontese, che abbia a cuore e voglia di rilanciare l’identità, la storia e la leggenda granata mortificati e sbiaditi da 20 anni di Presidenza Cairo. Nelle prossime ore valuteremo un piano operativo e l’ipotesi di dare vita ad un Comitato promotore”.