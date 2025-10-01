Toro.it

Il terzino ieri non si è allenato per un problema accusato durante la partita del Tardini: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni

Non solo Ismajli che si è fermato durante la partita. Anche Cristiano Biraghi non è al meglio e non si è allenato ieri, nella seduta successiva alla trasferta di Parma. Le condizioni del terzino saranno valutate nei prossimi allenamenti. L’ex Fiorentina ha accusato un problema poco dopo essere entrato in campo, dopo aver rilevato Nkounkou.

Cristiano Biraghi of Torino FC in action during the Serie A football match between Torino FC and ACF Fiorentina.
ddavide69
ddavide69
7 minuti fa

Biraghi fà cagar e sempre . Magari potrebbe giocare il ragazzino incontrato durante il ritiro , tanto … per le prestazioni che offre il tizio in questione ….

