Il terzino ieri non si è allenato per un problema accusato durante la partita del Tardini: le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni

Non solo Ismajli che si è fermato durante la partita. Anche Cristiano Biraghi non è al meglio e non si è allenato ieri, nella seduta successiva alla trasferta di Parma. Le condizioni del terzino saranno valutate nei prossimi allenamenti. L’ex Fiorentina ha accusato un problema poco dopo essere entrato in campo, dopo aver rilevato Nkounkou.