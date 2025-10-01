Toro.it

Ecco le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere al derby, in programma sabato 8 novembre alle ore 18

Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali quelle che saranno le modalità di vendita per i biglietti per assistere al derby in programma il prossimo 8 novembre.

La vendita dei biglietti del settore ospite dell’Allianz Stadium inizierà alle 15.00 di venerdì 3 ottobre e si concluderà alle 19.00 di venerdì 7 novembre. I posti disponibili per i tifosi granata sono 2099, e il prezzo del tagliando è pari a € 45,00 + commissioni web. La vendita sarà inoltre riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione del Torino FC, e i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Web di Juventus.

Dusan Vlahovic of Juventus FC competes for the ball with Saul Coco of Torino FC during the Serie A football match between Juventus FC and Torino FC.
TAG:
home

ultimo aggiornamento: 01-10-2025

Iscriviti
Notificami
1 Comment
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Kawasaki77
Kawasaki77
2 ore fa

Potrebbero fare un gemellaggio: pizzaioli e fan di urbano. Gobbi e cairoti, una faccia una razza.

Torino, non solo Ismajli: anche Biraghi non è al meglio

Difesa in crisi: Baroni sui livelli di Giampolo per gol subiti