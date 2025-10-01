Ecco le informazioni per l’acquisto dei biglietti per assistere al derby, in programma sabato 8 novembre alle ore 18

Il Torino ha comunicato sui propri canali ufficiali quelle che saranno le modalità di vendita per i biglietti per assistere al derby in programma il prossimo 8 novembre.

La vendita dei biglietti del settore ospite dell’Allianz Stadium inizierà alle 15.00 di venerdì 3 ottobre e si concluderà alle 19.00 di venerdì 7 novembre. I posti disponibili per i tifosi granata sono 2099, e il prezzo del tagliando è pari a € 45,00 + commissioni web. La vendita sarà inoltre riservata ai soli possessori di tessera di Fidelizzazione del Torino FC, e i biglietti del settore Ospiti potranno essere acquistati esclusivamente sul sito Web di Juventus.