Altri due gol subiti contro il Parma, per una difesa che fa fatica a consolidarsi: solo Giampaolo ha fatto peggio di Baroni

Un’altra sconfitta, per una squadra che fatica molto a prendere ritmo in questo inizio di stagione. Il Torino deve ancora carburare, ma è già tardi per poter perdere ancora punti. Ecco perché, dopo il 2-1 di Parma, Baroni è già messo in discussione e rischia di saltare in caso di una brutta prestazione contro la Lazio. Tra le “colpe” dell’allenatore c’è il fatto di non aver ancora preso una direzione tattica ben definita, essere poco efficace a livello offensivo e soprattutto non aver trovato – se non per un breve periodo di tempo – una cura ai tanti problemi difensivi che in questo momento la squadra ha. I granata, infatti, sono insieme al Lecce la peggior difesa di questa Serie A, con una media di 2 gol subiti a partita. 10 il totale, che fa piazzare Baroni al 2° posto degli allenatori che hanno fatto peggio nell’era Cairo: davanti a lui solamente Giampaolo.

Problemi difensivi

Tanta sfortuna per Baroni, ma anche diverse responsabilità. Il tecnico granata non è stato certamente aiutato dalla Dea bendata nel momento del sorteggio del calendario, che nelle prime giornate ha messo il Toro di fronte a Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta, ma allo stesso tempo l’allenatore ha la colpa di non aver mai trovato realmente una quadra per i malanni della squadra. Già a partire dal 5-0 di San Siro si era capito come ci fosse da lavorare sulla difesa, e nonostante le due porte inviolate consecutive alla 2ª e alla 3ª giornata, nelle ultime gare sono riemersi i problemi.

Peggio solo Giampaolo

5 gol presi contro l’Inter, 3 contro l’Atalanta e 2 a Parma: il totale dice 10, oltre che peggior difesa del campionato. Un dato piuttosto negativo, che nell’era Cairo è stato superato solamente nella stagione 2020/2021, quando al timone della squadra c’era Giampaolo. In quel caso si era arrivati addirittura a 15 (1-0 contro la Fiorentina, 2-4 con l’Atalanta, 2-3 contro il Cagliari, 3-3 a Sassuolo e 3-4 contro la Lazio), con partite quasi “zemaniane” ricche di reti da una parte e dall’altra, ma la sostanza fu la stessa: squadra al 15° posto, proprio come adesso, ed esonero che arrivò dopo qualche mese. Baroni è al lavoro per trovare una soluzione, ma il tempo a disposizione non è tanto: quella contro la Lazio potrebbe già essere una partita decisiva per lui.