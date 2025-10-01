Tutte le info sui biglietti di Torino-Genoa, sfida valida per l’8ª giornata di Serie A in programma domenica 26 ottobre

Il Torino si prepara alla sfida contro la Lazio, ma intanto in società si pensa all’organizzazione delle prossime partite. Da poche ore, infatti, sono disponibili le informazioni sui biglietti in vista della sfida contro il Genoa, valida per l’8ª giornata di Serie A e in programma domenica 26 ottobre alle 12.30.

Prezzi interi a partire da 25 euro, ma sono tante le promozioni – soprattutto per i più piccoli – messe a disposizione dalla società. Per la partita contro il Genoa gli Under 14 entrano con 5 e 10 euro nei Distinti Family e in Tribuna laterale e gli Under 18 usufruiscono di un prezzo vantaggioso negli stessi settori e in Curva Primavera. Riduzioni anche per i possessori di card Cuore Granata.

È da poco attivo anche il pacchetto di tre partite che permette di vedere tre match al Grande Torino in Curva Primavera. A soli 39 euro per gli adulti e 29 per gli Under 18 potrai vivere le partite con Napoli, Pisa e Como che si disputeranno rispettivamente domenica 18 ottobre (ore 18.00), domenica 2 novembre (ore 15.00) e lunedì 24 novembre (ore 18.30).