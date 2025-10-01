Una sconfitta contro la Lazio potrebbe risultare fatale per Baroni: ecco chi, nel caso, potrebbe candidarsi per sostituirlo

Contro il Parma ancora una sconfitta, la seconda consecutiva in campionato, che fa scendere il Torino al 15° posto in classifica. E nel weekend i granata faranno visita alla Lazio, in una partita già da brividi per Baroni. In casa Toro, infatti, sono iniziate le discussioni intorno al tecnico, che inizia a essere in bilico. Secondo alcune fonti Cairo e Vagnati starebbero già iniziando a parlare con gli eventuali sostituti, ma ovviamente tutto dipende dalla prossima gara: in caso di sconfitta con brutta prestazione annessa, allora, il tecnico potrebbe essere sollevato dall’incarico. Ma chi può arrivare al suo posto? Sono tanti gli allenatori al momento disponibili e che potrebbero fare al caso dei granata.

Tutti gli allenatori disponibili

Al netto degli inarrivabili (per questioni economiche e non solo) Spalletti, Thiago Motta, Mancini e Palladino, ci sono diversi tecnici italiani in cerca di una nuova avventura. Tra i candidati ci sarebbe sicuramente Daniele De Rossi, che la società granata aveva già contattato in estate, ma la lista è molto ricca. C’è Vanoli, ancora sotto contratto con il Toro, ma anche l’ex Parma Fabio Pecchia o Cioffi. Dentro anche D’Aversa, esonerato dall’Empoli dopo la retrocessione in Serie B dello scorso anno, Ballardini e Fabio Cannavaro – quest’ultimo in contatto con la federazione dell’Uzbekistan, che lo vorrebbe come Commissario Tecnico. Poi anche Nesta, retrocesso in B con il Monza, Semplici e Dionisi, che aveva fatto bene a Empoli “floppando” invece con Sassuolo e Palermo. Infine, tra gli ex, sono al momento senza squadra Walter Mazzarri – la cui ultima esperienza risale a più di un anno fa con il Napoli -, e Giampaolo.

I principali allenatori disponibili

Paolo Vanoli

Fabio Pecchia

Roberto D’Aversa

Daniele De Rossi

Davide Ballardini

Gabriele Cioffi

Luca Gotti

Fabio Cannavaro

Alessandro Nesta

Marco Giampaolo

Walter Mazzarri

Alessio Dionisi